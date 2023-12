APARTMAN U ČIKAGU PREKRIVEN RUŽAMA, TELEFON OD KRISTALA I POKLONI U AVIONU: JK otkrila kako ju je zaveo ovaj MOĆNIK!

Jelena Karleuša se prisetila na koji način ju je osvojio prvi muž!

Izvor: Informer tv printscreen

Pop diva Jelena Karleuša sigurno je jedna od najintrigantnijih javnih ličnosti na prostoru čitavog Balkana. Ona je posle mnogo godina otkrila kako ju je Bojan Karić svojevremeno osvojio i šta je sve bio spreman da uradi, kako bi pridobio njenu pažnju.

"Bojana Karića sam upoznala nekoliko dana pred Novu godinu. Ja sam te godine za doček pevala u Čikagu. Ulazim u Čikagu u hotel, otključavam karticom vrata apartmana u hotelu. Tada je sa mnom bio moj tadašnji drug Peđa Govedarica, on može da posvedoči. Otvaram vrata... Nikad to nisam videla u životu. Od poda do plafona, do svakog pulta, svuda gde je moglo da se stavi su bile korpe crvenih ruža. Hiljade i hiljade... Ogroman apartman sa tri prostorije, spavaći deo, dnevni boravak, sve je bilo pretrpano korpama sa crvenim ružama. I na jednoj od njih, koja je stajala nasred nekog stola, bila je ceduljica. Peđa je pao u nesvest i rekao mi je: "Veruj mi, ko god da je, ja bi mu..." Ja sam uzela ceduljicu i šokirala sam se, jer je na toj ceduljici pisalo: "Želim da budem prvi koji ti čestita Novu godinu i neka ovo bude poslednja Nova godina bez mene! Bojan!" Ja sam znala koji Bojan. Peđa je pao u trans. Posle dva dana ušla sam u avion, čekao me je šampanjac i bombonjera. A jedan moj saradnik mi je rekao da ga je sprečio da postavi bilborde duž puta od aerodroma do moje kuće, sa nekim porukama na bilbordima. Dečko se zaljubio. Nema žene koja ne bi pala na to, ja sam sigurna. Stvar je u ideji. Pala sam u nesvest, bila sam na sedmom nebu", priznala je Jelena, pa nastavila:

Izvor: YouTube/screenshot/BK Emisije

Naše drugo viđenje je bila večera. Bojan je došao po mene kući, a na suvozačkom mestu je bio jedan veliki meda koji je oko vrata imao jednu traku na kojoj je visio mobilni telefon. To je bio neki kristalni "samsung" koji se otvarao i svetleo je kada te neko pozove. Kristali su svetleli. To je za mene bilo bukvalno kao da si mi sad dao milion evra u kešu. Pala sam u nesvest na te kristale. Bojan je tad rekao: "U tom telefonu je tvoj novi broj!" To je moj omiljeni broj, ja i dan-danas koristim taj broj. Ceo život me prati taj broj. Ja sam to njemu pričala verovatno u nekom našem razgovoru za tim ručkom i dobila sam taj broj. Hvala Bojanu, ostao mi je u jako lepom sećanju", prisetila se Karleuša u Informer podkastu.

