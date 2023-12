KARLEUŠU VRIJEĐALI NA IZBORIMA! Na sebe stavila preko 10.000 €, pa doživjela neprijatnost

Jelena Karleuša ispričala je da je doživjela neprijatnost prilikom glasanja 17. decembra.

Pjevačica Jelena Karleuša 17. decembra obavila je svoju građansku dužnost i izašla na izbore, a o njenom stajlingu pričalo se sa svih strana.

Nakon prošlogodišnjeg bijelog autfita za izbore, Jelena Karleuša je 2023. glasala na izborima od glave do pete odjevena u crno. Kombinaciju je začinila Šanel torbicom čija se cijena na sajtu modne kuće kreće oko 11.000 dolara odnosno oko 10.000 eura. Sada se oglasila za Kurir televiziju, te otkrila da je prilikom glasanja doživjela neprijatnost.

"Obavila sam građansku dužnost. Malo smo istrpjeli uvrede od strane koordinatora, ali eto, valjda je to cijena kad si javna ličnost. Ja sam stajala u redu, ne znam zašto ni čime sam to zaslužila. Umjesto da se bave time da naprave malo reda, da ne stojimo svi u ovakvim gužvama, posebno stariji ljudi i invalidi, oni su se bavili time da vrijeđaju mene. Ali dobro, nisam imala nikakav komentar i to je to", rekla je.

Poručila je da je veoma važno iskoristiti svoje glasačko pravo:

"Najvažnije, apsolutno najvažnije. Zato što je riječ o budućnosti naše zemlje, nas, naše djece i treba da izaberemo one najbolje."