OVAKO JE ARKAN GOVORIO O JK NAKON NJENE IZJAVE DA SU SVE PJEVAČICE K**VE! Muk u studiju, a onda se oglasila i Ceca VIDEO

Željko Ražnatović Arkan oštro se osvrnuo na komentar Jelene Karleuše s početka karijere.

Kada je tek počinjala svoju karijeru na estradi, Jelena Kareluša je jednom prilikom izjavila da joj je od domaćih pjevačica Ceca Ražnatović uzor, dok se od stranih odlučila za Vitni Hjuston. Ona je još tada imala žestoke izjave kojima je privlačila pažnju javnosti.

Devedesetih, jedna od najpopularnijih emisija bila je "Minimaksovizija", kod pokojnog Minimaksa, kod koga su gostovale sve najveće zvijezde iz tog perioda. Čest gost u emisiji bio je i Željko Ražnatović Arkan, pa je jednom prilikom dobio škakljivo pitanje o Jeleni Karleuši, dok je u publici sjedjela Ceca. Voditelj je pročitao pitanje upućeno Arkanu, a koje glasi - "Da li ste još ljuti na Jelenu Karleušu? Ti si izjavio dosta ovako neke teške riječi", pitao je Minimaks.

"Ne, ja sam izjavio ono što sam izjavio. Rekao sam da, kad je ona izjavila da, ona je pjevačica, je l' tako... ona je izjavila za pjevačice, izjavila za sebe da je k**va, i to je u redu, za sebe. Ali, ona je izjavila za sve pjevačice", rekao je Arkan tada, na šta ga je Minimaks prekinuo - "Ali, ona je rekla da je ona najveća, njen problem, i ti si onda u novinama izjavio..."

"Ja sam rekao da je bila ili drogirana ili pijana kad je to izjavila, jer to nije normalno za mene da neko, da djevojka od svojih dvadeset godina za sebe kaže da je najveća k**va!" bio je izričit Arkan.

"Ja vidim da je dosta njih brane, ja moram da stanem isto malo na njenu stranu, ona je mislila nešto drugo, ali se malo loše izrazila", rekao je Minimaks. Na to se uključila i glumica Ivana Žigon, i iznijela svoj pogled na stvari: "Evo, ja maloprije pjevam u pjesmi - ja sam ku*ka."

Arkan se ipak držao svog stava: "Ne, ja mislim da ona hoće da bude u žiži javnosti, ona ima loše savjetnike. Bilo ko da je savjetuje to da izjavi, nije trebao. To je povuklo na negativnu stranu. Ona sama gradi svoju karijeru ili je uništava, to je sve do nje".

Minimaks je zatim upitao Cecu, koja je sjedjela u publici, da iznese svoje mišljenje o izjavi koleginice - "Vi ste bile u dobrim odnosima", a ona je tada rekla: "Što se direktno Jelene tiče, ja tu sebe nisam pronašla, što je i normalno, a voljela bih da ubuduće govori isključivo u svoje ime, da se ne bi zamjerala kolegama, to joj ne treba, jer, jako je mlada i pred njom je velika, velika budućnost," govorila je tada Ceca o sadašnjoj ljutoj suparnici.

Poslušajte isječak iz emisije koja se emitovala u februaru 1999.godine:

Godinu dana kasnije, 15. januara 2000. Arkan je ubijen u holu beogradskog hotela "Interkontinental".

