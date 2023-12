"ISKORISTILA SAM TO ŠTO IMAM!" Skida se na sajtu za odrasle - Milica Dabović bez ustručavanja: Promijenilo mi je život!

Milica Dabović govorila je o slikama koje objavljuje na sajtu za odrasle "Onlyfans".

Milica Dabović je prije izvjesnog vremena napravila pometnju u domaćoj javnosti kada je objavila da otvara nalog na platformi za odrasle Onlifens.

Pisalo se o broju pratilaca na sajtu, pretplati i zaradi koju ostvaruje na mjesečnom nivou. Dabovićeva je sada gostovala u emisiji "Divan šou" kod voditelja Ivana Gajića na Kurir televiziji, kada je rekla kako joj je profil na tom sajtu promijenio život na bolje.

"Promijenio mi se život drastično i to na bolje. Nekako sam mirna, uopšte se ne stidim da kažem da sam u donjem vešu. Donio mi je sigurnost. Neke stvari sam riješila u svom životu, ne brinem za djite i sebe, uvijek sam zadovoljna. Pokušavali su da unište moju sreću. To što sam uradila, rekla sam da bih to uradila prije 4-5 godina, samo da sam znala da to postoji. Nisam znala, pa sam sada iskoristila tu priliku. Trebala sam da platim trenerke, moj brend, pa sam rekla ako dam toliko para za robu, onda para neću imati", započela je Milica, pa nastavila:

"Tako sam i otvorila OF, a i svaki muškarac mi je ispod slika napisao da bi trebalo to da otvorim. Rekoh, daj da iskoristim to što imam. To je bilo to, to je jedan od mojih pametnijih momenata u životu."

