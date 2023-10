"MUŠKARCI SU POLUDJELI ZA MNOM, SVE IM DAJEM": Milica Dabović objavila nove VRUĆE fotke u stilu ove IKONE (FOTO)

Milica Dabović svoje slike i snimke prodaje na dvije poznate platforme za odrasle, a sada je iznenadila sve vrelim fotkama na njenom Instagram profilu.

Izvor: Instagram/stefanovamama13

Milica Dabović je za kratko vrijeme zaradila veliki broj pratilaca, koji plaćaju pretplatu za njene "bezobrazne" objave, da bi kasnije otkrila i da je određen broj njih otišao jer "neće da širi noge". Ona je sada objavila nove fotografije. Milica se oblizivala u izazovnoj pozi i provokativnom stajlingu, a njena frizura bila je u stilu Merlin Monro. Sa druge strane, svoje pratioce oduševila je i šminkom, zbog koje je izgledala znatno drugačije. "Vau, nisam te prepoznao", "Takva šminka i frizura ti baš pristaju", "Kako si uspjela ovako dobro da izgledaš?", bili su samo neki od komentara.

Bivša košarkašica je, prije nešto više od mjesec dana raskinula je vezu sa kumom Darka Lazića, Milanom Cvetkovićem, kako je rekla zbog toga što nije mogla da pobijedi njegove poroke. "Ja sam super, lijep je osječaj biti slobodna žena, zaboravila sam kako je to. Ja tugujem, jako sam emotivna, bole me neke stvari. Ljepše je u vezi zato što imaš nekog ko te voli i ko te čuva, ja to dugo nisam imala. Ne želim da pričam o njemu više, to je bila takva ljubav da je moralo nešto da se desi da bismo se rastavili, baš mi je žao", rekla je ona nakon raskida.

"Muškarci su poludjeli za mnom. Sve im dajem, ali smiješno je pričati o materijalnim stvarima. Važno je da sam ispunjena i srećna", jasna je bila ona. Pogledajte i kako izgleda MIlica na najnovijim fotografijama:

BONUS VIDEO: