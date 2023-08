SLIKALA SE GOLA I PORUČILA - SPREMNA SAM! Milica sad NAPLAĆUJE i ove usluge, evo šta radi za 250 $: "Šta misliš o pozi?"

Milica Dabović pored izazovnih fotografija koje prodaje, otvorila je nalog na drugoj platformi gde će naplaćivati nove usluge.

Izvor: Instagram/stefanovamama13/screenshot

Bivša košarkašica Milica Dabović, koja uživa pored novog dečka, već duže vreme je u centru pažnje javnosti, a neretko i veoma negativnih komentara zbog svojih golišavih fotki koje prodaje na "Only Fans -u". Ona se neretko žestoko obračuna s hejterima i "zapuši im usta", a sada je, kako bi zaradila više novca odlučila da otvori profil na drugoj platformi i dopisuje se za pare.

Milica Dabović je na svom Instagram storiju ostavila adresu sajta na kom joj zainteresovani mogu pisati, a dopisivanje sa njima će naplaćivati. Pored toga ona je objavila i selfi iz kreveta na kom je pozirala gola, dok je grudi prekrila rukom i tako pozvala fanove da joj pišu.

"Za dopisivanje spremna", napisala je. U odnosu na "Onlifans" druga platforma manje je popularna, a kako navode na oficijalnom sajtu, preko nje je moguće zarađivati po minutu uz privatni video poziv, dodatno naplaćivati super ekskluzivan sadržaj, prodavati sopstvenu robu i dobijati pare svojim uključenjima uživo.

Izvor: Instagram/stefanovamama13

"Ovo je društvena mreža sa pretplatom na kojoj kreatori mogu da se povežu sa svojim fanovima i zarade. Nudi više funkcija i mogućnosti za zaradu od bilo koje platforme. Ne postoje limiti za zaradu za kreatore. Platforma je idealna za one sa velikim brojem pratilaca na mrežama", predstavljaju se oni na sajtu.

Milica na pomenutoj platformi ima 27 objava, koje su nedostupne za širu javnost dok se ne pretplate na njen profil. Pojedine se otvaraju samom pretplatom, dok za druge treba doplatiti od 50 do 250 dolara. Pretplata za mesec dana iznosi 9,99 dolara.

Ona uz fotografije na profilu stavlja emotikone poljupca, ali i piše kako sadržaj nije za maloletnike - "Malo bolje da se vidim", "Jedva čekam da radim pozive sa vama", "Čekam te na četu", "Šta mislite o pozi", "Video pozivi ce biti ludnica", samo su neki od opisa uz zaključani sadržaj.

"Konačno mesto gde ću držati privatne video pozive, samo ovde odgovaram na poruke (poruke sa bakšišem imaju prioritet)", piše u opisu profila.

Pogledajte 00:04 Milica Dabović bez gaćica Izvor: Instagram/stefanovamama13 Izvor: Instagram/stefanovamama13

Poznato je i da bivša košarkašica i reprezentativka Milica Dabović na sve načine pokušava da obezbedi sebi pristojan život. Ona se pre dve godine bavila prodajom nošenih stvari iz njenog ormara, zbog čega je takođe bila na meti žestokih kritika. Obzirom da od toga ne može da se zaradi velika svota novca, Milica je odlučila i da otvori profil na platformi Only fans gde je postavljala svoje provokativne fotografije i naplaćivala ih, pa je samim tim i prodaja stvari stala.

Međutim, izgleda da se bivša košarkašica ponovo vratila prodavanju polovne garderobe, obzirom da danima unazad na društvenim mrežama objavljuje fotografije sandala, papuča, haljina i pantalona koje prodaje.

"Ne nailazim na empatiju kod budala. Mnogo više ima mladih devojaka i samohranih majki koje me podržavaju nego ovih koji me pljuju. Sada je takvo vreme, da se radujemo tuđoj nesreći. Ne znam zašto im ja bodem oči. Ovo što radim je predstavljeno skandalozno, ali ja kao i uvek ne marim za to, spojila sam lepo i korisno. Sin mi je na prvom mestu i duboko sam u ulozi samohrane majke! Novac je uvek potreban, pogotovo meni koja trenutno nemam platu kao samohrana majka! Hvala vam od srca, hvala divnim ženama što uvek imaju tople reči za mene", rekla je Milica Dabović jednom prilikom za medije.