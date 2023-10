"SVI ME PITAJU KAKO JE NA SNIMANJU": Najbezobrazniji video Milice Dabović - crvene štikle i brutalna poza za Onlifens!

Bivša košarkašica Milica Dabović pokazala pratiocima kako izgleda jedno njeno snimanje za sajt za odrasle

Izvor: Instagram / stefanovamama13

Košarkašica Milica Dabović, koja je prije više od godinu dana otvorila nalog na platformi za odrasle Onlifens, nerijetko s pratiocima dijeli škakljivi sadržaj.

Na njenim Instagram i Tviter nalozima svakodnevno se nađe poneka slika u kupaćem kostimu ili donjem vešu, a ponekad, kao danas, Milica objavi i video sa snimanja materijala za pomenuti sajt za odrasle.

Ovog puta Milica se snimala u crnom, izazovnom donjem vešu i visokim potpeticama. Nagla se ka kameri, stavila jednu ruku na međunožje i u opisu napisala: "Svi me pitaju kako izgleda slikanje za Onlifens. Trening!".

Ovako izgleda trening:

Milica se u nastavku opisa pozabavila negativnim komentarima koje dobija kada objavi zapis poput ovog:

"Zamislite koliko smo mi životno osakaćeni kada žene i muškarci imaju potrebu da me vrijeđaju i spominju mi dijete. Ja na videu ili slici ne vidim ništa golo?! Sem žene koja izgleda moćno, zgodno i srećno. Ne brine šta će druga djeca iskompleksirane nekolicine roditelja reći pošto sam vrlo dobro zna ko mu je majka. Majka mu je šampion, hvala Bogu rodila ga je, osvojila penziju, ima svoj brend, zgodna, otvorila Onlifens, ništa više od Boga ne traži. Nikoga prevarila, uništila, pokrala, ubila. Jedan je život, uživajte, volite se i ne pratite ako vam se ne sviđa. Ološe koji vređaju niko ne podnosi. Meni lično ne škodite, ja vas sažaljevam, ali vas po kratkom postupku blokiram jer u mom životu nema mesta za pljuvačinu. Ja bih najviše volela da mogu da vas izlečim, ali za zlobu, ljubomoru i zavist je potreban pravi profesionalac. Dobro mi je u svojoj koži i uvek gledam one prelepe komentare koji me dižu u nebesa! Ponosna sam! Hvala vam".