PRIŠAO JE I PITAO DA LI NAM TREBA POMOĆ: Mještani Begaljice hvale Dragana - "Nismo znali za Jeremićku, iznenadjeni smo"

Komšiluk privrednika i novog partnera Jovane Jeremić ima samo riječi hvale!

Voditeljka jutarnjeg programa na Pink televiziji Jovana Jeremić, juče je napravila pometnju u medijima kada je na svom Instagram nalogu objavila sliku svog novog partnera.

U pitanju je privrednik Dragan Stanković, koji je prije dvije godine završio u vijestima zbog nesreće koja se dogodila u njegovom pogonu, kada je izbio veliki požar. Interesovanje za Dragana ne jenjava, pa je sada "svojih pet minuta" dobio i komšiluk biznismena iz Begaljice, koji ima samo riječi hvale za njega.

"Ja ga znam još od kad se ispilio što se kaže, vrlo je mio i drag. Znam za tu pekaru, mojim unucima svaki dan kupujem posebne pite, slatke, za doručak. On je jedan pravi domaćin, zaista nemam jednu ružnu riječ da kažem", rekla je Stankovićeva komšinica, dok su ljudi koji posjećuju pekaru u njegovom vlasništvu rekli "da je najbolji".

"Nije što je naš, ali je najbolji! Svaki dan porodično dolazimo u pekaru, to je standardno. Za Jovanu nismo znali, ali nije da sto zatečeni, jer uz tako uspješnu ženu i ide ovako uspješan i požrtvovan muškarac. Ako budete bilo svadbe kao što se priča, Bože zdravlja da se veselimo svi. On je stvarno porodičan čovjek, vrlo pažljiv", rekao je mještanin Begaljice za Republiku i dodao:

"Sjećam se, bilo je skoro, trebala mi je pomoć oko kuće nešto, izvodili smo radove, on je prošao tuda. Kad je vidio da smo u poslu, pitao me je da li nam treba pomoć. Meni je to oduševilo, jer u vrijeme kada ljudi gledaju sebe, gledaju svoju korist, on je prišao da nam pomogne. To govori koliko je on veliki čovjek".