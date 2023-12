14 GODINA STARIJI OD NJE, STISNUO I NE PUŠTA: Ovo je novi dečko Jovane Jeremić - isplivale slike sa svadbe njegovog sina

Jovana Jeremić u vezi sa srpskim biznismenom

Izvor: Pink/screenshot

Voditeljka Jovana Jeremić nedavno je otkrila da je u emotivnoj vezi sa partnerom koji je 14 godina stariji od nje. Ona je tom prilikom otkrila i da njen partner ima sina iz prvog braka, kao i da će i ona prisustvovati njegovoj svadbi.

"Tačno je... Idem na vjenčanje sina jednog gospodina koji je meni jako važan u životu! On je 14 godina stariji od mene i konačno mogu reći da imam partnera. O tome ne želim još javno da govorim, to je moje pravo. Ja kada volim jednog, on je centar mog svijeta i univerzuma. Do sada je pokazao koliko je dobar prema meni... Vodi računa o meni i pokazuje koliko mu je stalo. Svi muškarci prije njega su bili slabići. Ovo je onaj pravi. Do sada nisam imala jačeg muškarca od sebe," otkrila je ona u emisiji "Premijera".

Sada su sa veselja na kojem je bilo 700 zvanica isplivale slike para dok se ljubi. Pogledajte:

Izvor: Kurir

Mediji prenose da je Jovanin dečko bogati biznismen iz Begaljice.