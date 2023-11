JOVANA JEREMIĆ OBJAVILA PRVU SLIKU S NOVIM DEČKOM: Biznismen stariji 14 godina - išla s njim na svadbu njegovog sina

Voditeljka Jovana Jeremić na svom Instagram storiju objavila prvu sliku novog partnera

Voditeljka Jovana Jeremić, koja je u oktobru ove godine proslavila rođendan u jednom prestoničkom restoranu, otkrila je da je tom prilikom dobila poklone u vrijednosti od oko 30.000 evra, ali i da se među njima našla zlatna narukvica, koju joj je poklonio njen novi partner.

Jovana je u emisiji "Premijera" otkrila i da je u vezi sa "imućnim biznismenom" koji je od nje stariji 14 godina, s kojim će ići i na vjenčanje njegovog sina.

"Tačno je... Idem na venčanje sina jednog gospodina koji je meni jako važan u životu! On je 14 godina stariji od mene i konačno mogu reći da imam partnera. O tome ne želim još uvek javno da govorim, to je moje pravo. Ja kada volim jednog, on je centar mog svijeta i univerzuma. Do sada je pokazao koliko je dobar prema meni, koliko odi računa o meni i brine o meni. Ja nikad nisam imala muškarca koji je jači od mene, svi muškarci pre njega su bili slabiji", rekla je voditeljka.

Sada je na njenom Instagram storiju osvanula i prva slika sa pomenutim dečkom, na kojoj se vidi da se drže za ruke, ali i svetlucava, četrnaestokaratna narukvica.

"Kad vas čini potpunim, e to je ljubav. Pun krug. Sve ostalo su neka vrsta interesa. Ovog ili onog", napisala je Jelena u okviru fotografije.

