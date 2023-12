"TO BI BILA SVADBA DECENIJE, A ONA BI PRVA DOŠLA": Jovana Jeremić više ne krije da uživa u LJUBAVI sa vlasnikom pekara

Voditeljka jutarnjeg programa na Pinku, Jovana Jeremić već neko vreme uživa u vezi sa četrnaest godina starijim biznismenom.

Izvor: Pink screenshot

Voditeljka Pinkovog Jutarnjeg programa Jovana Jeremić, nedavno je otkrila da je u novoj emotivnoj vezi. Pričala je da je on "pravi muškarac", a iako je krila njegov idenitet, u medijima su osvanule slike njenog četrnaest godina starijeg dečka, nastale na svadbi njegovog sina, na kojima se vidi kako se grle i ljube.

Reč je o Draganu Stankoviću, vlasniku pekarske proizvodnje, koji ima oko 700 zaposlenih. Kako prenose domaći mediji, voditeljka i biznismen bi pravili svadbu po svim srpskim običajima, a na kojoj bi se sjatilo pola estrade da peva Jovani s obzirom na to da ima mnogo prijatelja u ovim krugovima.

"Jovana i njen dečko Dragan Stanković se ludo vole. To traje već neko vreme, ali ona nije htela da se o tome priča niti da se eksponira njena veza u javnosti. Kad su uhvaćeni na javnom mestu, Jovana je sve potvrdila. Svakako nema šta da krije, kod nje je sve transparentno. Inače, ako dođe do svadbe, pa tu će da se sjati cela estrada! Svi će hteti da pevaju Jovani, ona s mnogima ima drugarski odnos, to bi sigurno bila svadba decenije. Aleksandra Prijović bi bila među prvima koja bi bila na veselju, Jovana mnogo voli njene pesme, a o Milici Pavlović da ne pričamo", priča izvor blizak voditeljki, a pevačica Maja Nikolić tvrdi da bi oberučke prihvatila da zapeva kod Jeremićke na veselju, i to među prvima.

"Kad je Jovana rekla da je ponovo u vezi, prva sam joj čestitala. Verujem u ljubav i nekako mi intuicija govori da je to ona prava. Videćemo, sve će se brzo odvijati u jednom lepom smeru. Pevam im na svadbi, ovo će biti večna ljubav, osećam to! Želim Jovani sve što želim i sebi od srca! Samo se prava ljubav računa! Sve ostale su samo broj. Ona je princeza i zaslužuje svu sreću ovog sveta!"

Tim povodom oglasila se voditeljka Jovana Jeremić koja je otkrila da li planira venčanje u skorije vreme. "Ako dođe do svadbe, ne bih imala ništa protiv da mi Maja peva, a verujem da će tu biti još mnogo njih. Pevači i pevačice mene stvarno vole, kao i ja njih! Uživam u ljubavi i ne bih previše da to sada bude udarno u medijima. Već sam sve rekla na ovu temu što se mog partnera tiče", rekla je Jovana Jeremić.