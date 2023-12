OD MOJE PENZIJE SE VRLO TEŠKO ŽIVI! Zarađivao milione od hitova, pa radio kao šofer i dostavljač - Sad se koprca!

Šeki Turković istakao je da je već 14 godina u penziji, ali da mu nije mikrofona ne zna kako bi preživeo.

Izvor: YouTube/ Grand Magazin Tv Grand

Folker Šeki Turković svojevremeno je bio jedan od najpopularnijih na našim prostorima, a danas nema osobe koja ne zna njegov hit "Poslednji boem". Pevač je u jednom trenutku odlučio da napusti Srbiju i ode u Ameriku, gde je radio kao dostavljač.

"Zbog toga što ništa drugo ne umem da radim. I tu su mi prijatelji pomogli, uz njihovu pomoć sam se odlučio za to. Bavio sam se vožnjom godinu dana, pa sam odustao. Prevozio sam svašta, poštu, pakete, bio sam dostavljač. Ništa nije teško kad mora da se radi. Ustajao sam u zoru, palio kombi, išao za Čikago 60 milja, potrpao sve pakete. Posle se moram vraćati kući i tako stalno. Dnevno sam prelazio oko 300 milja, to je negde oko 450 kilometara. I tako tri godine bez prestanka, i supruga i ja. Posle smo imali udes, nismo mi bili krivi, pa smo odustali od toga. Vratio sam se pesmi", istakao je jednom prilikom.

Šeki (70) je uveliko u penziji, ali ne odustaje od svog posla, koji, kako ističe, voli više od ičega - "Otišao sam u penziju 2009. godine, dobio status umetnika. Penzionisali su me, ali to je neka mala penzija od 30.000 dinara", rekao je on.

Izvor: YouTube/Grand Magazin Tv Grand

Ne krije da je teško živeti sa penzijom koja iznosi toliko - "Vrlo je teško. Da mi nije još mikrofona, veruj mi, pitao bih se kako da preživim. Ali ja se nekako koprcam", priznao je Šaki i dodao:

"Devedesetih godina sam bio među dva pevača u Jugoslaviji po broju tiraža i popularnosti, ali prokleti rat je učinio mnogo toga. Nisam se interesovao i trudio da odem na bilo koju stranu, ostao sam onaj čovek koji sam bio u bivšoj Jugi. Ponosan sam što sam pevač iz eks Jugoslavije. Moja popularnost je onda bila tu i tamo, sve je bilo zaboravljeno i koliko sam prodavao ploča, ma sve", rekao je Šeki.

"Ja sam čovek dobre duše, ali za sebe nisam valjao. Imao sam dobre saradnike, velike hitove i dan danas se moji hitovi slušaju i ja se time ponosim, ali to nije dovoljno. Čovek treba da bude uporan i da se bori za sebe, a ja to ne znam. Skromnost je moja vrlina, ali to nije dobro. Da sam malo bio uporniji... U ovoj državi ako nemaš ljude, nemaš vezu, ti si mrtav čovek", istakao je Šeki Turković.