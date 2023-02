BIO JE NAJPOPULARNIJI PEVAČ, A SAD U AMERICI RADI DVA POSLA: Progovorio o povratku u Srbiju - Ne plaćaju me dovoljno!

Legendarni "poslednji bolem" Šeki Turković je već kupio avionsku kartu za povratak u Srbiju, jer kaže da mu je Amerika dosadila!

Izvor: YouTube/Grand Magazin Tv Grand

Čuveni pevač Šeki Turković već godinama živi i radi u Americi, gde radi dva posla, a o tome kako živi i čime se bavi, kao i da li će se vratiti u Srbiju, pričao je u emisiji "Puls Srbije" na Kurir televiziji.

Iako je nekada bio među najpopularnijim pevačima i njehov najveći hit "Poslednji boem" i dalje je na redovnom repertoaru svakog slavlja i kafanskih provoda, otišao je za boljim životom, ali muzike se nije odrekao, premda smatra da je situacija na estradi i u inostranstvu lošija od nekadašnje.

"Amerika mi je dosadila i želim da se vratim u Srbiju. Već sam kupio avionsku kartu za 19. jun. Čuo sam da iz Čikaga ima direktan let. U Americi ne morate da radite dva posla kako bi lagodno živeli, ali ja to radim iz dosade. Od ponedeljka do petka radim kao dostavljač pošte, tu su razni čekovi, lekovi... Vikendom pevam", otkrio je pevač.

"U Americi su se ugostitelji iskvarili. Hteli bi da plaćaju koliko njima odgovara, a ja imam svoju cifru ispod koje neću da idem. Što se tiče narodne muzike u Americi, to je odavno propalo, a daj Bože da nestane", izjavio je Šeki Turković.