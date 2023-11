BILA BIH VEĆA ZVEZDA DA ME NISU SABOTIRALI! Jovana Tipšin raspalila po kolegama - spomenula pesmu Seke Aleksić!

Jovana Tipšin progovorila je o svojoj karijeri, te istakla da smatra da su je kolege indirektno minirale.

Pevačica Jovana Tipšin nedavno se našla u centru skandala kada je u medijima odjeknula vest da je svog bivšeg partnera prijavila zbog uznemiravanja koje je usledilo nakon njihovog raskida.

O ovome nije želela da govori, ali je sada iskoristila priliku da se osvrne ne početak svoje karijere, te ispriča sve o čemu do sada nije pričala. Kako tvrdi, iako je zadovoljna svojom karijerom i uspehom, smatra da joj drugi nisu podmetali nogu bi mogla da bude i mnogo veća zvezda nego što je sada.

Jovana je ispričala da je pesma "Hej, da sam muško", koju peva Seka Aleksić prvo ponuđena njoj.

"Meni je Braja nudio tu pesmu, ja sam pročitala tekst i nekako nisam pronašla sebe u toj pesmi i odbila sam ga. Ne kajem se za to što sam odbila pesmu, jer mislim da nije trebalo ja to da snimim, već Seka. Čula sam i da je nekim velikim zvezdama žao što nisu snimile neke moje pesme", rekla je Jovana jednom prilikom, pa se osvrnula na to kako je mogla da bude mnogo veća zvezda da je nisu sabotirali:

"Mislim da su me minirali indirektno, direktno nisu. Indirektno jesu, i to mnogo njih. Ja sam se sama borila kroz svoju karijeru. Nisam imala nikoga da me gura, ali hvala Bogu, Bog je veliki, dao mi je glas i dao mi je da budem vredna, radna, tu upornost mi je dao i to što imam u saradnji sa svima, ja sam sa svima u dobrim odnosima."