UHAPŠEN BIVŠI DEČKO JOVANE TIPŠIN? Uznemiravao je nakon raskida, pevačica zvala policiju - "Trenutno je u CZ-u"

Domaći mediji prenose da je bivši partner pevačice Jovane Tipšin uhapšen u Beogradu

Izvor: Instagram/jovanatipsin

Bivši dečko pevačice Jovane Tipšin Lj.S. uhapšen je u Beogradu. Pevačica je nedavno prijavila svog bivšeg partnera zbog uznemiravanja koje je usledilo nakon njihovog raskida.

Ona je u prijavi navela da je nakon što su u novembru 2022. godine okončali vezu, njen bivši dečko koji je 13 godina mlađi ne prestaje da je uznemirava pretećim pozivima.

Informer piše da se Lj.S. nije odazivao na pozive suda i policije povodom prijave za uznemiravanje koju je protiv njega podnela pevačica Jovana Tipšin, i trenutno se nalazi u CZ-u u Beogradu gde čeka na razrešenje svog slučaja.

Nedugo nakon što je pevačica podnela prijavu za uznemiravanje, njen bivši partner se oglasio i demantovao ove navode.

On je tom prilikom istakao da je u novoj vezi i da "već neko vreme živi sam novom devojkom". "Nije bilo nikakvog uznemiravanja, to su gluposti. Jovana i ja smo živeli zajedno, bili smo dve godine i sedam meseci u vezI, to je bila velika ljubav. Nije nikada bilo nikakvih incidenata između nas, ako je "volim te" nešto ružno, onda je to, to. Raskinuli smo u novembru. Imam devojku sa kojom živim i srećan sam".