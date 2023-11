"NAZVALA ME KU*VOM I KRENULA PO NOŽ"! Isplivali detalji skandala u domu Dunje Ilić - branila se, pa UGRIZLA MAJKU!

Dunja Ilić otkrila šta je prethodilo svađi tokom koje je došlo do nasilja

Izvor: Instagram/wicked.one91

Bivša pevačica Dunja Ilić šokirala je danas pratioce na mrežama, kada je otkrila da ju je majka napala nožem, "zbog čega je ona morala, u odbrani, da je ugrize za ruku".

Dodala je i da će se predati policiji, a sada se oglasila za domaće medije i otrkila detalje drame, odnosno opisala događaje koji su prethodili nasilju.

"Advokat mi je rekao da mami i bratu dam po dvadeset odsto nasledstva koje mi je otac ostavio i da ostatak ostavim sebi jer je to bila tatina želja. Kada sam joj to rekla, ona me je pogledala i rekla: Pi*** ti m*****, ku*** mala. Mene je to pogodilo, ja sam se zaletela na nju. Ona je otrčala u kuhinju uzela nož i isekla me po desnoj ruci, a ja sam nju ugrizla", rekla je Dunja za Blic dan.

Dunja je svojevremeno pričala da su joj roditelji imućni, da je imala sluge i privatnog vozača, ali i kako je protekao njihov razvod.

"Problem sa pićem je eskalirao kada sam imala 15 godina. Tada su se moji roditelji razvodili. Otac je bio u jednoj potpuno nezdravoj vezi, a majka se veoma teško nosila sa rastankom. Na kraju sam ja u tim godinama imala na raspolaganju celu kuću u kojoj sam živela sa dečkom koji je u to doba imao 20 godina. Imala sam vozače i poslugu. Nikada nisam išla u prodavnicu, tako da nisam znala ni cenu najobičnijih namirnica", ispričala je Dunja u jednoj emisiji.

Njen otac je kasnije bankrotirao, nakon čega je izvršio samoubistvo. Dunji je tata ostavio oproštajno pismo, ali ona te detalje nikada nije iznosila u javnost.