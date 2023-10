IMA NERAŠČIŠĆENIH POSLOVA SA BIVŠOM ŽENOM! Dunja Ilić raskinula vjeridbu - "Došla sam do toga da NE JEDEM po par dana"

Pjevačica Dunja Ilić na društvenim mrežama otkrila da je raskinula vjeridbu posle mjesec dana.

Izvor: Instagram/wicked.one91

Samo mjesec dana nakon veridbe, nekadašnja pjevačica Dunja Ilić objavila je na društvenim mrežama da je raskinula vjeridbu.

Pevačica je prvo na Instagramu objavljivala slike mladoženje, koji je navodno 16 godina stariji od nje, i vereničkog prstena, da bi se nedugo potom oglasila i putem svog storija objasnila pratiocima da raskida vjeridbu "jer on ima neraščišćenih poslova sa bivšom ženom".

"Branko i ja samo bili prijatelji dugo prije ulaska u vezu i vjeridbu, niti me je udario niti ikada bio grub prema meni. Branko ima dosta neraščišćenih poslova sa bivšom suprugom. Za mjesec dana došli smo do toga da ja ne mogu sprovoditi ličnu higijenu niti jesti po par dana. S obzirom na moje ne tako dobro psihofizičko stanje, morali smo da prekinemo vanbračnu zajednicu", napisala je Dunja i dodala:

"Manite me sa tim što mi odnosi kratko traju. Da sam spremna da me neko tuče, vara, dernja se, vjerovatno bih na Instagramu bila mama jednog anđela. Ja idem na prvu ružnu riječ, zabolje me šta će selo reći".