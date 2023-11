LUDO VOLEO MAJKE NAŠE DVE PROSLAVLJENE GLUMICE: Turbulentan ljubavni život Miloša Žutića - "Bili smo nedozreli za brak"

Ljubavni život Miloša Žutića oduvek je intrigirao javnost, a pokojna glumačka legenda danas bi napunila 84 godine.

Proslavljeni glumac i jedno od većih imena srpske glumačke scene Miloš Žutić iza sebe je ostavio brojne televizijske i pozorišne uloge, te se danas u njegovu čast dodeljuje i nagrada "Miloš Žutić" za najbolje glumačko ostvarenje u protekloj pozorišnoj sezoni.

Njegov talenat prepoznali su mnogi, a brilijantnom karijerom i glumačkim umećem zaljubio je u sebe brojne fanove koji su ga obožavali. Ipak, veliku pažnju privlačio je i njegov privatni, naročito emotivni život.

Interesantna je činjenica to da je voleo majke glumica Katarine Žutić i Anje Mandić, odnosno glumice Svetlanu Bojković i Ognjanku Ognjanović. Sa Ognjenkom je dobio i sina Đorđa koji nije pošao stopama svojih sestara.

Glumac je prvo bio u ljubavnoj romansi sa Bojkovićevom i iz te ljubavi rodila se Katarina. Njih dvoje su se upoznali kada je ona postala član Dramskog ateljea Doma omladine Vračar. Tamo je počela kao asistentkinja reditelja, zatim je igrala i mnoge značajne uloge, da bi kasnije uplovila u vezu sa Žutićem:

"Udala sam se kad sam imala dvadeset jednu godinu, a Miloš osam više. Bili smo nedozreli za brak i došlo je do erozije naše zajednice, ali ne i našeg ljudskog odnosa. Taj naš ljudski odnos nije izostao do kraja njegovog života, do 1993, do njegove pedeset četvrte godine, uprkos činjenici da smo oboje bili u novim brakovima - ja sa rediteljem Ljubomirom Mucijem Draškićem, a on sa glumicom Ognjankom Ognjanović, sa kojom je dobio sina Đorđa, a i nas dve smo bile i ostale jako bliske. Miloša je savladala najteža bolest", kazala je Bojkovićeva jednom prilikom.

Nakon razvoda od Svetlane Cece Bojković, veliki Miloš Žutić zavoleo je Ognjanku Ognjanović sa kojom je kasnije dobio sina Đorđa. Kada je Žutić preminuo on je imao samo 3 godine. Ognjanovićeva je iz svog prethodnog odnosa sa baletanom dobila ćerku Anju Mandić, a ona i Katarina Žutić kao male odrasle zajedno i uživale u svojim tinejdžerskim i devojačkim danima. Poznato je da i danas gaje lep odnos.

Miloš Žutić rođen je 16. novembra 1939. godine u Boegradu važio za jednog od najcenjenijih srpskih glumaca, te se tako kada je on igrao u nekim pozorišnim komadima smatralo da ta predstava sigurno vredi pošto je on u glumačkoj postavi. Danas bi napunio 84 godine.

Preminuo je 1993. godine, a za vreme svog života ostvatio je oko 85 pozorišnih uloga, dok je od prve filmske uloge u filmu "Ljubav i moda" odigrao više od sto uloga na televiziji.

