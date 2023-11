SAKRIO SUPRUGU I DVA SINA, PA PREKO OGLASA TRAŽIO ŽENU! Nepoznati detalji o porodici Tihomira Stanića: "Dobar dan, tugo"

Tihomir Stanić jednom prilikom ispričao je na kakav neobičan način su se upoznali njegovi roditelji.

Izvor: MONDO/Uroš Arsić

Glumac Tihomir Stanić iza sebe ima bogatu karijeru dugu više od četrdeset godina, ostvario je brojne televizijske, pozorišne i filmske uloge, a o svom privatnom životu nikada nije previše govorio. Ima i jednu filmsku priču u svom emotivnom životu koju je čak i zabilježio kamerom.

Govoreći o svom životu, jednom prilikom otkrio je i kako su se upoznali njegovi roditelji - "Otac je bio učitelj i onda je dao oglas. Učitelj traži ženu. Kažu da je mami neko drugi odgovorio na taj oglas. On je došao i nije rekao da je bio oženjen i da ima sinove. Šifra na tom oglasu je bio naslov romana Fransoa Sagan 'Dobar dan, tugo'", ispričao je Tihomir i dodao:

"Kada se mama nekad žalila na život koji vodimo, on bi joj rekao šta se žali, kada je na oglasima pisalo: 'Dobar dan, tugo'. Sudbinski susret ljubavi im je bio. Dopali su jedno drugom. On je posle tvrdio da mu je poslala lažnu fotografiju. Govorio je da to nije ona, ali to nije istina, naravno", rekao je glumac za "Kurir".

Njegov otac je u prvom braku dobio dva sina, Dragomira i Gordana, a svojoj supruzi, majci Tihomira Stanića je to otkrio tek nakon vjenčanja. Par je dobio tri sina: Tihomira, Miomira i Bogdana.

Tihomir iza sebe ima jedan brak u koji je uplovio 1979, tokom druge godine fakulteta. Sa bivšom suprugom, Belgijankom Lilijanom Luis Vermiš, je i danas, nakon razvoda, u sjajnim odnosima, a sa sadašnjom izabranicom Jelenom je 1992. dobili prvu ćerku Milenu Hanu, a 11 godina kasnije i Sofiju Nađu. Ono što je zanimljivo jeste da se nikad nisu venčali.

"Jelena, moja sadašnja partnerka, neće da se uda za mene. Nedavno sam je ponovo zaprosio, odbila je", istakao je glumac.