PRVA SLIKA PERUĆICE SA SINOM! Plakao k'o kiša kada je POSTAO OTAC, isplivala fotka iz porodilišta - "Hvala ti Bože!"

Ljuba Perućica objavio je prvu fotografiju sa suprugom Katarinom i naslednikom Aleksejom.

Izvor: Instagram/ljubaperucica

Pjevač Ljuba Perućica pre nekoliko dana postao je otac dečaka Alekseja, a njegova supruga, voditeljka Katarina Kolozeus je po izlasku iz bolnice govorila o porođaju, ali i prvim trenucima sa sinom.

"Morali su da me uspavaju, što nije bio plan. Bila sam zbunjena, sve mi je bilo onako mutno i samo sam krenula da plačem. Kad je otvorio okice odmah sam se zaljubila, to je to, Ljuba više nije bitan", ispričala je ona i dodala kako nije bila razmažena trudnica: "Evo, pitajte ga. On nije osjetio moju trudnoću, sve sam radila kao i one koje nisu trudne".

Pjevač je došao po svoju suprugu i sina, a ubrzo je na Instagramu osvanulai njihova prva zajednička fotka. Katarina i Ljuba držali su sina u naručju, a slika je nastala još u porodilištu.

"Bože hvala ti na njima! Hvala ti što si baš meni dao najboljeg muža na svijetu i što si dozvolio da doživim osjećaj bezuslovne ljubavi. Samo jedan mali pogled je bio dovoljan da me kupi za cio život", napisala je voditeljka.

