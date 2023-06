PRIJETE IM SMRĆU! PJEVAČEVA ŽENA OBJAVILA JEZIVE PORUKE! Ljuba se hitno oglasio: Maltretiranje traje 5 godina!

Ljuba Perućica i njegova supruga pokazali su stravične prijetnje koje dobijaju godinama, a zatim se pjevač hitno oglasio.

Izvor: Instagram/printscreen/ljubaperucica

Pjevač Ljuba Perućica, koji je nedavno priznao da je kada mu je zasmetao višak kilograma išao na operaciju želuca, i da je zatezao lice i sređivao podočnjake, i njegova supruga Katarina Kolozeus objavili su stravične prijetnje koje dobijaju na društvenim mrežama. Katarina je na svom Instagram profilu pokazao jezive poruke koje dobija, a zatim ih je pjevač podijelio i na svom Instagram storiju. Nepoznata osoba preti smrću, ali i šalje horor fotografije.

"Kome da se žalim na ovo? Iznova pravi nove profile i šalje užasne stvari. Inače ništa nije bolje ni sa porukama na e-mailu", napisao je Ljuba Perućica.

Nepoznata osoba najpre psuje: "J**em tvom mužu Isusa Krista i majku i oca", a zatim i šalje monstruozne prijetnje u vidu poruka, ali i fotografije na kojoj se vidi krvava ruka i nož: "Ubila bih tvog muža, ubiću tvog muža".

"I šta sad treba uraditi?", napisao je pjevač i zamolio za pomoć. Pjevač je odlučio da više ne ćuti, već da potraži pomoć policije, a ovim povodom se još jednom oglasio na mrežama.

"Jedna te ista osoba mi šalje razne prijeteće poruke već više od 5 godina. To su poruke koje su uznemirujuće, neke su na nacionalnoj osnovi, a neke kako će me ubiti nožem i slično. Ja sam odavno odlučio da se na to ne obazirem i svaki put bih samo obrisao poruku i blokirao profil. Dobio sam gomile sličnih poruka, uvijek sa novog profila, ali pod istim ili sličnim imenom. Pošto sam joj vjerovatno vremenom postao dosadan, jer nikada ne odgovaram na to, ta osoba je počela da šalje poruke mojoj supruzi, nekada na Instagram, a često i privatno na njen email", napisao je Ljuba na svom Instagram storiju i dodao:

"Odmah da vam kažem iskreno, ne bojim se za sebe ni za svoju porodicu, mislim da se samo radi o umobolnoj osobi koja je željna pažnje. Do sada nisam prijavljivao policiji, ali u zadnje vrijeme počinje da opterećuje moju surpugu i sada ću to da uradim, samo da ne bi ona prolazila kroz sitne stresove koji se ipak, morate priznati, dešavaju kada vam neko prijeti, vama lično ili vašim najbližima".