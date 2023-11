Pjevač Ljuba Perućica izveo je sina i suprugu iz porodilišta, a novopečena mama otkrila je detalje porođaja.

Pjevač Ljuba Perućica i njegova supruga Katarina Kolozeus dobili su sina, kojem su dali ime Aleksej, a ponosni tata došao je po mamu i bebu u porodilište. Ljuba je otkrio da je prisustvovao porođaju i da je sve ovo za njega bilo jako emotivno.

"Hvala svima, ovo je neka emocija koju do sada nisam doživeo. Par godina nisam plakao koliko sam plakao ovih dana. I Katarina je emotivna, ona je super, sve je dobro prošlo, beba je odlično, jedva čekam da ih vodim kući. Bio sam od početka do kraja sa njima. Porodila se carskim rezom, ja sam bio prvi koji je ostvario kontakt sa bebom pošto su nju uspavali. Rijetko koji otac se usudi da prisustvuje porođaju, ja bih to ponovio, i sigurno ću ponoviti. Nije toliko strašno, ženama znači podrška, to je ozbiljna stvar i to nije lako, ja se divim ženama posle ovoga. Kaći je značilo što sam bio tu. Svi su kod kuće spremni i čekaju da vide bebu", rekao je nasmijani Ljuba, a zatim je novopečena mama otkrila više detalja porođaja.

"Super sam, Bogu hvala, sve je prošlo kako treba. Ja sam odmah ustala što je meni najbitnije. Obije mame će nam pomagati oko bebe, ali moja mama će biti ovih dana kod nas, tako da je Ljuba nadrljao, mora da je trpi", nasmijano je rekla Katrina i otkrila kako je izgledao prvi susret sa sinom.

"Morali su da me uspavaju, što nije bio plan. Bila sam zbunjena , sve mi je bilo onako mutno i samo sam krenula da plačem. Kad je otvorio okice odmah sam se zaljubila, to je to, Ljuba više nije bitan", ispričala je ona i dodala kako nije bila razmažena trudnća -"Evo, pitajte ga. On nije osetio moju trudnoću, sve sam radila kao i one koje nisu trudne".

Katarina je istakla koliko je joj je značilo što je Ljuba bio tu uz nju sve vreme: "Iako je morao carski rez, on je bio tu, držao me je za ruku, bio je pored mene, čak je i snimao, zezao me je, ali dobro preživjeli smo, mora da boli, beba da izađe mora, proćiće će sve. Dojim bebu, moram da spavam".

Ljuba i Kaća dali su nasljedniku ime Aleksej, a ona je ispričala kako su se odabrali baš za to ime - "Izvlačili smo papiriće, to je bio njegov predlog, onda se uhvatio za neko drugo ime, nismo mogli da se dogovorimo, a inače se oko svega dogovoramo".

Perućica je istakao da nije imao strah da uzme bebu odmah u ruke - "Ja nisam imao strah, ja sam ga odmah uzeo kad su ga iznijeli iz sale. Pitao sam da li mogu odmah da ga uzmem".