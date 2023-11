JELA KIFLE I JOGURT, A ZBOG ALBUMA PRODALA NJIVU NA KOSOVU: "Nismo imali za put do Beograda" - sad se razbija od para!

Pevačica Jana Todorović htjela da odustane od karijere odmah posle prvog albuma

Izvor: Tiktok/tinomartini1/printscreen

Pjevačica Dragana Todorović Jana, jedna od najtraženijih domaćih pjevačica, koja je jednom za bakšiš dobila automobil i 20.000 evra, otkrila je u jednoj emisiji da je htjela da odustane od pjevačke karijere čim je snimila prvi album.

Razlog za to je činjenica da su njeni roditelji uložili sve u snimanje prvih pesama, koje, nažalost, nisu našle put do publike.

"Ja sam prvi album snimila tačno 1991-1992 godine, još dok sam živjela na Kosovu. Mirko Kodić mi je radio sve aranžmane. Izdala sam album za PGP RTB. Nijedna pjesma nije prošla. Nažalost, bile su lijepe pjesme. Moj otac i majka, sjećam se da su prodali traktor, dio njive, da bi mi sve to isfinansirali. I na kraju, kad je sve bilo završeno sa albumom, nismo imali nimalo novca ni za put do Beograda, a kamoli da se pojavim u nekoj emisiji", rekla je pjevačica i dodala da je planirala da "batali pjevanje".

"Tako da sam se zaista razočarala, izgubila sam i volju da se bavim ovim poslom i da nastavim dalje. Vratila sam se dolje na Kosovo. Kada smo radili te pjesme, otac me vozio do Beograda i vraćaoo nazad. Nismo imali za hotel, nisam ni znala šta su hotelske sobe. Spavali smo kod strica i kod tetke. Kad prolazimo kroz Kruševac, bila je na autobuskoj stanici pekara, gdje kupimo da se obezbedimo da imamo punu kesu onih kiflica i po dva jogurta. Tako da bi sve moji roditelji to izgurali, mi smo ostali u dugovima i ništa to nije prošlo. Ja sam bila zaista razočarala i napravila sam pauzu".

