SA STOJOM SE NI NE POZDRAVLJAM! Jana javno priznala s kojim kolegama nije u dobrim odnosima - Od njega okreće glavu!

Jana Todorović otkrila je s kojim kolegana ne razgovara, ali od kog pevača okrene glavu kad ga vidi.

Izvor: Printskrin, Youtube/AmiG Show

"Kraljica bakšiša" i vlasnica jednih od najvećih prirodnih grudi na estradi, čiji je tast sve iznenadio kada je kupio ceo sprat u Beogradu na vodi, Jana Todorović priznala je da se koleginici Stoji Novaković ni ne javlja, ali ono što je mnoge šokiralo, jeste da ona nije jedinia.

Jana je tokom gostovanja u jednoj emisiji otkrila je da sa svojom koleginicom Stojankom Novaković, poznatijom kao Stojom ne govori, a onda otkrila i da kad sretne Jašara okreću glavu jedno od drugog.

"Ne razgovaram sa Stojom, ne pozdravljamo se, ne znam iz kog razloga. Prestala je da se javlja, nekada samo iz daleka, pa sam rekla: 'Ili se pozdravljamo ili ne'. Ja se ne javljam Jašaru u poslednje vreme, ni on meni. On okrene glavu, naravno, okrenem i ja. Mi letimo iz Ciriha za Beograd, bilo je nešto oko nekih pregleda ili tako nešto, bio je moj suprug. Vidimo da Vesna i Đole ulaze u avion, seli su i odmah su zaspali", rekla je Jana u emisiji "Amidži šou".

Jana Todorović sa suprugom živi u čistom luksuzu. Svekar joj je veoma imućan čovek, te poseduju i dvorac vredan 10 milona evra i okružen je jezerom, a domaću javnost zaintrigirao je kada je iskeširao 15 miliona evra za ceo sprat u jednoj zgradi u Beogradu na vodi.

Kako je uvek isticala njen život se promenio kada je upoznala muža Ivana Todorovića - "Nije bilo nimalo lako. Kada sam otišla sa Kosova 1997. godine otišla sam u Minhen, nisam znala da se vežem u avionu. To je bio moj prvi let u životu i od tada živim na relaciji Minhen-Beograd. Imam osećaj da se sve to desilo preko noći, upoznala sam svog supruga, počela da putujem, postala poznato ime", prisetila se Jana jednom prilikom.