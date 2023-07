Jana Todorović ispričala je kakvo je neobično iskustvo doživela u Dubaiju.

Izvor: YouTube/ AmiG Show /printscreen

"Kraljica bakšiša", kako je mnogi nazivaju, Jana Todorović nedavno je na jednom slavlju uzela 50.000 evra, a jedna je i od najtraženijih pevačica ovog leta na crnogorskom primorju. Društvene mreže nedavno je usijao snimak njenog nastupa na primorju.

"Pre jedno, tri, četiri dana je krenula naša ova letnja sezona, kako mi to radimo. Svaki dan se radi, svakog dana smo u nekom drugom gradu. Danas sam čak imala i neku dnevnu svirku u Ulcinju i zaista je bilo fenomenalno. Nadam se da će večeras isto biti dobro posećeno, a biće sigurno dosta kvalitetne muzike", rekla je pevačica za Kurir televiziju.

Mnogo radi, ali se trudi da sakrije umor na licu - "S obzirom da nisam spavala jedno tri, četiri dana, koristim neke pudere da malo sakrijem i podočnjake i sve drugo".

Jana već godinama uživa u srećnom barku sa suprugom Ivanom, koji joj je i pomogao na početku muzičke karijere, a nedavno su odmarali u Dubaiju, gde je pevačica doživela nesvakidašnju masažu.

BOLESNO, DEVOJKA ME JE ZGAZILA CELU! Jana Todorović o neobičnom iskustvu iz Dubaija - Nas TROJE je bilo u jednoj sobi!

"Bilo je super, fenomenalno. Ja sam bila sa mojom porodicom i kupali smo se. Svi ono nešto izbegavaju Dubai u julu i avgustu, a meni je tad zaista fenomenalno. A što se tiče masaže bila je, znači, bolesno, dobra. Devojka me, pa... izgnjavila me, zgazila me celu. Nas troje je bilo u jednoj sobi muž, ja i moja snajka. Sve vreme je nešto krckalo po meni", prisetila se Jana, a o njenom bogatom svekru Srbija je brujala.