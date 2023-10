"PRIMITIVKO, NOSIĆEŠ NANOGICU!" Novi detalji svađe Cece i Karleuše u sudnici! Reagovao advokat Svetlane Ražnatović!

Jelena Karleuša objavila je na društvenoj mreži "X" snimak suđenja sa Svetlanom Cecom Ražnatović.

Jelena Karleuša je krišom snimala ročište koje se održalo s Cecom Ražnatović, a nakon prvog dijela snimka i međusobnih uvreda, ni drugi dio suđenja nije prošao bez oštrih riječi, kao što se može vidjeti na pomenutom video-snimku.

"Sudija, je l' moguće da ona galami u vašoj sudnici?" upitala je Ceca.

"Ajde da prekinemo ovo, jer sad kreću i psovke i uvrede. Ja ove romske manire nemam, mogu i ja nisko kad me vrijeđa", rekla je Jelena.

"Ovo je ludilo, ovo je bezobrazluk", rekla je Ceca.

"Ja se cio život borim sama", rekla je sudija.

"Isto kao i ja, ali bez kriminalaca i ubica", rekla je Jelena.

"Jeste, moći ćemo da ih nabrajamo, Jelena. Imaš amneziju", rekla je Ceca.

"Kad bismo tebi krenuli da nabrajamo ratne zločince i ubice", rekla je Jelena.

"Ajde, nabroj, majke ti, pa ćeš dobiti na sudu tužbu. A tvoje da nabrojimo?" govorila je Ražnatovićeva.

"Ajde, nabroj. Arkan, Legija, Dušan Spasojević", rekla je Jelena.

"Sram te bilo svake izgovorene riječi", rekla je Ceca.

"I ja nisam nosila nanogicu, nisam zatvorska buva, ti jesi. Ali si bila kratko u zatvoru! Nesreća ove zemlje je što si bila jako kratko u zatvoru. Za krvave ruke, barem deceniju", rekla je Jelena.

"Pa nosićeš! Sladiš se tuđom nesrećom zato što je to jako ružno. Ti si majka dvoje djece. Ti nemaš pojma, nemaš osjećaj. Sram te bilo. Ti mi reče, poštenjačino! Stidi se svake izgovorene riječi, primitivko jedna!" rekla je Ceca, a onda je Jelena izašla iz sudnice.

Sudijama kriminalci mogu da prete( i da ih zastrašuju očigledno)… ali meni NE.pic.twitter.com/WPcf9utfhz — Jelena Karleuša (@karlinbich)October 10, 2023

Mnogi su se odmah na mreži zapitali da li je Karleuša smjela da snima suđenje, i da li je sad to što je objavila kažnjivo, bez obzira na to da li je proces okončan, to jest da li je došlo do presude. Sada se oglasio i advokat Svetlane Cece Ražnatović, Dušan Stojković, njegovu izjavu prenosimo u cjelosti.

"Prema sudskom poslovniku članu 60, fotografisanje, audio i video snimanje na ročištima u cilju javnog prikazivanja snimka obavlja se po odobrenju predsjednika suda, uz prethodnu pribavljenu saglasnost predsjednika vijeća, sudije i pisanog pristanka stranaka i učesnika snimljene radnje. To što je urađeno, urađeno je protivno pravilima sudskog poslovnika o snimanju ročišta. Drugo, član 143 krivičnog zakona republike Srbije kaže 'Ko posebnim uređajima neovlašćeno prisluškuje ili snima razgovor, izjavu ili kakva saopštenja koja mu nisu namijenjena kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom od tri mjeseca do tri godine. Kaznom iz stava 1 ovog člana kazniće se i ko omogući nepozvanom licu da se upozna sa razgovorom, izjavom ili saopštenjem koji su neovlašćeno prisluškivani odnosno tonski snimani'. Prema tome, mi smatramo da je izvršeno krivično delo pored toga što je povrijeđen sudski poslovnik koji strogo zabranjuje ovakve stvari", izjavio je Stojković.