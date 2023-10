"RADIM U SREDINI KOJA JE ZATUCANA" - Karleuša komentarisala Priju i sve bacila u REBUS: Ne treba da se poredi sa mnom!

Jelena Karleuša ponovo je komentarisala Aleksandru Prijović i svojom objavom ovaj put sve zbunila.

Izvor: YouTube/K1 Televizija/screenshot

Jelena Karleuša nedavno je prozvala Aleksandru Prijović istakavši da je njena muzika "treš", kao i da ovog leta nije snimila hitove, a u istom maniru je nastavila i nakon što je mlada zvezda održala čak tri uzastopna koncerta u beogradskoj Štark areni. Ona se nije tu zaustavila već je ismejala i stajlin Lepe Brene, a sada je ponovo prokomentarisala rad svoje mlađe koleginice.

Jedna od korisnica društvenih mreža uporedila je rad Karleuše i Prijovićke, a onda je pevačica podelila ovu objavu, te se očigledno slaže sa svim navedenim.

"Jelena Karleuša je ispred svog vremena. Ali ne samo ispred svog vremena, nego ispred vremena većine ljudi koji žive u rezervatu koji zovemo Srbija. Nije rezervat koji ima fizička ograničenja u vidu neprobojnih zidina koje ga okružuju, nego rezervat svesti. To je mnogo gora i tužnija vrsta rezervata. Najbolji pokazatelj kolektivnog stanja svesti je prošlonedeljni trijumf jedne umetnice iz druge branše, druge generacije i druge galaksije. Trijumf se ogledao u tri prepune Arene, dan za danom. Nemam ništa protiv umetnice, čak naprotiv, rado slušam njene pesme, ali. Koliko god da vreme ide, Srbija je zaleđena u vremenu kada se padala u delirijum jer se na bini plače, izvođač je neukusno obučen, šljašti i samo stoji. U trans se pada isključivo zbog izvlačenja dugog tona neke kafanske predratne pesme, kroz koju izvođač dokazuje svoju virtuoznost. Da je htela, prodala bi deset Arena... Žena kao što je Jelena Karleuša nikad ovde ne može biti srećna, voljena i priznata, jer je neshvaćena i to se, koliko god se trudila, a trudi se vanzemaljski, ovde nikad neće razumeti na pravi način", stoji u objavi.

Izvor: Instagram/karleusastar

Osim što je podelila objavu, Karleuša je dodala i svoj komentar, koji je mnoge zbunio, s obzirom da je do skoro brutalno kritikovala njen lik i delo - "Hvala ti. I meni je drago zbog Prije i zbog svačijeg uspeha. Ona niti bilo ko i ne treba da se poredi sa mnom jer iza mene stoji 30 godina velike karijere, svetski pristup i pionirski hrabar rad. Jedno ne treba da isključuje drugo. Neka svako peva i radi, a vreme je to koje pokaže ko koliko vredi i po čemu će biti upamćen. Mene ne treba žaliti što radim u sredini koja je zatucana, zato što postoji ogroman broj ljudi koji to cene. Zbog njih sam ovde gde jesam", dodala je Karleuša koja je nedavno oplela i po mladom reperu Nućiju, ali i Tei Tairović.

