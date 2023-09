TRAŽITE RODITELJIMA PUTOVANJA I KNJIGE A NE SILIKONE I BOTOXE! Marina bez trunke šminke poručila - "To su KARAKONDŽULE!"

Pjevačica Marina Tadić poslala jasnu poruku mladim djevojkama, obzirom da je majka djevojčice.

Izvor: Instagram/screenshot/marinatadic_official

Oduvijek važi za njegovanu i prirodnu ženu, a pjevačica Marina Tadić je sada poslala jednu lijepu poruku mladim djevojkama. Ona je poručila da treba da brinu o svom izgledu, da se prije svega neguju, treniraju, zdravo hrane, ali da nikako ne dozvole sebi da im pojedine dame sa estrade budu uzori, naročito one koje su imale velikih broj estetskih operacija koje su im promijenile izgled.

"Ostavljam ovaj video ovdje, za sve djevojčice koje su drugačije. Da znaju da imaju izbor, da znaju da nisu same iako su drugačije i prate neke svoje snove! Budite hrabre, idite napred za svojim snovima! Baš takve svoje, bez laži. Budite ponosne što izgledate prirodno i čuvajte svoj izgled, tako što ćete živjeti zdravo, prije svega fizički, a onda i mentalno! Ne gledajte ove KARAKONDŽULE u medijima koje svakodnevno pokušavaju da nametnu da je 'izgleda lažni izgled' najvažniji i da je to jedino što imate! Ne slušajte, ne gledajte, učite, tražite od roditelja, knjige, putovanja a ne silikone i botoxe. Znajte da niste same, ja ću uvek biti ta koja će stajati iza svog izgleda, iza svojih stavova! Zbog moje ćerke i svih ćerki koje još uvek nisu zatrovane", glasi poruka ispod videa koju je Marina Tadić ostavila.