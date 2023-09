RIJETKO KOJA ŽENA BI TO VOLLJELA! Desingerica PRVI PUT o supruzi - otkrio šta misli o njegovom PONAŠANJU, šok u emisiji!

Deisngerica prvi put iskreno govorio o supruzi, te otkrio kako ona reaguje na njegove nastupe o kojima nedeljama bruji čitava javnost.

Izvor: YouTube/AmiG Show, screenshot

Reper Dragomir Despić, poznatiji kao Desingerica, nedeljama je u centru komentarisanja zbog skandaloznih snimaka sa nastupa na kojima je udarao djevojku patikom u glavu, prao noge pivom na bini, iste stavljao dečku iz publike na glavu i još mnogo toga.

Ubrzo je na njegovo ponašanje reagovao gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković zabranivši mu da održi koncert u pomenutom gradu, dok je mu kontraverzni reper odmah odgovorio. O ponašanju repera nedeljama bruji čitava javnost, a on je u emisiji "Amidži šou" prvi put govorio o svojoj supruzi, te otkrio kako ona gleda na sve.

"Supruga mi kaže: 'Gdje si, šta radiš?' (smijeh). Supruga me sada podržava, generalno ja sam tako malo krvav izvođač, rijetko koja žena bi voljela da joj muž radi tako te stvari... Ispravan sam generalno i dobro se provodim, to je ono posao - izađeš na binu i ishavarišeš", objasnio je on.