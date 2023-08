"MOJU ĆERKU NIKO NEĆE UDARATI PATIKOM PO GLAVI": Desingerica ponovo šokira - "To je krštenje, izbacujem đavole!"

Dragomir Despić Desingerica objasnio "ritual" koji izvodi na svojim nastupima

Reperi Dragomir Despić i Luka Bijelović, poznati pod umjetničkim imenima Desingerica i Pljugica, poslednjih mjeseci su u centru pažnje domaće javnosti. Snimci na kojima se vidi kako patikom udaraju djevojku po glavi dok pjeva njihove pjesme, odnosno bacaju čarape u bazen i daju fanovima da im diraju prste na nogama, za kratko vrijeme su zapalili mreže, ali i izazvali zgražavanje javnosti.

Sada su objasnili i zašto ljude na nastupima udaraju patikom po glavi.

"To nije religiozno, to je moj ritual preobraženja u našu muziku.Ja 'krstim'. Odaberem nekoga gdje vidim najviše tih đavola koji treba da se izbace kroz našu muziku. To odmah vidim, čim izađem na binu, a nekada imam i zakazano. Večeras imam dogovoreno tri, četiri 'krštenja'", rekao je Desingerica, a Luka je objasnio zašto on to ne radi na nastupima.

"Ja ne 'krstim', nemam ovlašćenje za to".

Dragomir je otac djevojčice koja ima dvije godine, te je objasnio kako bi reagovao kada bi njegova ćerka jednog dana otišla na nastup i kada bi nju neko udarao patikom po glavi.

"To je moj gas, to se sigurno neće desiti. 'Krštenja' isključivo radim ja, mislim da se ljudi ne bi krstili kod drugih ljudi, osim isključivo kod mene, drugi izvođači ne znaju to da rade. Jedino ako neko prođe moju školu, onda može", rekao je reper i otkrio kako vaspitava svoju naslijednicu.

"Dunja je dvije godine naprednija nego njeni vršnjaci, ponaša se kao da ima četiri. Pjeva, vrišti, priča, zna sve moje pjesme. Razgovaram sa njom kao sa odraslom osobom. Tako se ponašam prema njoj, tako je i vaspitavam. Raste zdravo, bez obzira na moja sr*nja. Raste u zdravoj porodici i okolini", priznao je Desingerica koji kaže da bi doveo ćerku na nastup, ali mu ne dozvoljava supruga Nevena.

"Mama ne da da je dovedem na nastup", rekao je reper.

Desingerica je otkrio i da je sa estrade sa svima u dobrim odnosima, osim sa Slobom Radanovićem koji je nedavno na Instagramu rekao da ne može da odluči da ih podržava ili ne.

"On laprda nešto, ne znam što to priča čovjek. Mislim da je malo sujetan, ali nemam ništa protiv njega, on dobro pjeva, sve je to super. Dobar je, nek pjeva, taljiga, isplatiće se to".

