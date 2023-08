UDAJE SE, A JOŠ NIJE RAZVEDENA: Tanja Savić u problemu zbog veze s 11 godina mlađim pilotom - Njeni roditelji su očajni!

Tanja Savić je od nedavno u vezi sa 11 godina mlađim partnerom koji godinama unazad živi i radi u Americi. S njihovom vjeridbom se ne slažu navodno ni njeni ni njegovi roditelji!

Pjevačica Tanja Savić, koja uživa u novoj vezi sa 11 godina mlađim Muhamedom Mukijem Bešićem, navodno je u problemu zbog planova da se uda za njega, a potom s njim otpočne zajednički život u Americi gdje on živi i radi.

Problemi su navodno u činjenici da se i dalje nije razvela od supruga Dušana Jovančevića, ali i neslaganje roditelja s odlukom da se uda za mlađeg pilota.

"Tanji je sad laknulo što je svima otkrila da uživa u ljubavi s Mukijem. Ona još nije htjela da otkriva da su se vjerili, ali šta je, tu je. Objavila je njihove prve zajedničke fotke, ali zaboravila je da sakrije ruku s dijamantskim prstenom. Sama je pogriješila, ali ne kaje se ni zbog čega", počeo je izvor Kurira i nastavio:

"Tanja je svjesna da joj po povratku iz Egipta slijedi jedan baš mučan period, a to je razvod od Dušana. Iako je zahtjev podnijela još 2020. godine i to je trebalo da se rješi još odavno, i dalje sve stoji u mjestu. Dušan je taj koji sve koči i hoće maksimalno da joj oteža. Ne vjerujem da će se to baš tako lako riješiti, a koliko će trajati, to niko ne zna. Jedno je sigurno: čim se bude zvanično razvela, udaće se za Muhameda".

Isti izvor dodaje da "Muki insistira da se nakon vjenčanja odsjele za SAD".

"Njemu je tamo baza, godinama živi i radi u Americi i tamo je svoj na svome. On ne želi da s Tanjom ima brak na daljinu. Objasnio joj je i da bi tamo njeni sinovi mogli da nastave školovanje i da bi to bilo najbolje za sve. Tanji se ta ideja sviđa, ali svjesna je da bi to značilo i kraj njene karijere. To joj se već jednom desilo kad se preselila u Australiju. Jedva je uspjela da se koliko-toliko vrati na scenu u poslednjih nekoliko godina, ali ovo bi je ukanalilo. Ni sama ne zna šta da radi, još uvijek vaga", dodaje izvor.

S Tanjinom vezom se navodno ne slažu njeni roditelji.

"Živana i Siniša su van sebe zbog svega. Ljudi su očajni. Ne sviđa im se što je Muki toliko mlađi od Tanje. Kad su još čuli za vjeridbu, nije im bilo dobro. Tanja jedino ima podršku sestre i brata. I Mukijevi roditelji ne podržavaju tu vezu. Njima smeta što je ona faktički raspuštenica i što ima dvoje djece. Oni su ozbiljni ljudi, van tih estradnih priča. Tanju i Mukija sve to opterećuje, ali sigurni su u svoju ljubav i neće dozvoliti da im ništa poremeti planove o zajedničkoj budućnosti".

