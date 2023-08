"RAZUMEĆU AKO JE LJUTA I ŽELI DA OTKAŽE SVADBU!" Drama u domu Darka Lazića - Preplakala sam, šta neću preživeti sa njim?

Oglasila se majka Darka Lazića i komentarisala saobraćajnu nesreću u kojoj je prethodnog dana učestvovao pevač.

Izvor: Kurir/Ana Paunković

Pevač Darko Lazić proveo je nekoliko sati u policijskoj stanici i dao izjavu povodom saobraćajne nesreće koja se dogodila u poslepodnevnim časovima na deonici auto-puta kroz Beograd.

Lazićev auto je uništen, a po izlasku iz policije je za medije istakao da nije kriv, kao i da nije bio u alkoholisanom stanju. Pevač je bio je za volanom automobila marke "BMW X5" iako ima zabranu vožnje do februra 2024. godine, a policajcima na uviđaju je dao češku vozačku dozvolu, jer mu je srpska trajno oduzeta. Sada se za medije oglasila Lazićeva majka.

Branka Lazić je za saobraćajku saznala iz medija:

"Jao, ništa me ne pitajte. Mislila sam da je to neka glupost i ovako sam danima pod stresom. Ne mogu da se oporavim od šoka kad sam videla slike slupanog auta, a on mi se ne javlja. Posle čujem da je priveden. Strašno. Niko mi ništa nije javio. Preplakala sam celo popodne. Tek mi se kasno sinoć javio da je sve u redu i da je on dobro. Šta ja neću sve preživeti sa njim? Ne znam detalje, rekao je da će doći i da će mi sve ispričati", poručila je.

Na pitanje da li se sprema za svadbu koja je zakazana za 30. avgust i kako će ovo sve uticati na organizaciju, rekla je da o tome sad ne razmišlja.

"Ma, kakva sad crna svadba? Nije mi ni do kakve svadbe sad, vidite šta nas je snašlo? To mi je sad na zadnjem mestu. Njihova stvar je da li će se venčati ili ne. Ako je Katarina ljuta na njega i hoće sve da otkaže, razumem je. Ne bi se ljutila na nju. I ja bi tako uradila u ovakvoj situaciji", istakla je pevačeva majka.