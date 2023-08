KOGA UGROŽAVAM? JE L' JA NE ZNAM DA VOZIM?! Darko Lazić za dlaku izbegao SMRT, doživeo JEZIVU NEZGODU - nije se opametio

Darko Lazić u žiži je skandala zbog saobraćajne nezgode koju je doživeo prethodnog dana, ali ovo nije prvi put da je u centru pažnje zbog vožnje.

Izvor: Kurir printscreen

Darko Lazić je posle nekoliko sati zadržavanja u policijskoj stanici, prethodne večeri oko 21:30 napustio istu, te dao prvu izjavu za medije. Na saslušanju je bio zbog saobraćajne nesreće koja se dogodila u poslepodnevnim časovima na deonici auto-puta kroz Beograd.

Istakao je da nije kriv, kao i da nije bio u alkoholisanom stanju. Pevač je bio je za volanom automobila marke "BMW X5" iako ima zabranu vožnje do februra 2024. godine, a policajcima na uviđaju je dao češku vozačku dozvolu, jer mu je srpska trajno oduzeta. Darku ovo nije prvi put da ima problem sa zakonom zbog upravljanja vozilima. On je 2020. godine uhvaćen bez dozvole dok je vozio tokom policijskog časa koji je bio zbog pandemije korona virusa.

Istakao je da je automobilom upravljao jer je njegovom sinu bilo loše, ali da ga je inače vozila tada nevenčana supruga Marina.

"Odličan sam vozač. Siguran sam dok vozim, i to je najbitnije. Ali, evo, ponoviću. Moja supruga Marina je moj vozač. Ona vozi svuda gde treba, ja nemam dodira s volanom. Opametio sam se, nevezano samo za to, nego za mnoge stvari u životu. Promenio sam neke navike i ljude. Otkako sam dobio decu, ni ne mogu da živim kao pre dok sam bio mlad i slobodan. Ja sam porodičan čovek - pričao je tada on u intervjuu za "Novu".

"Niko nije bio tu, morao sam dete da odvezem, uopšte me nije zanimalo što nemam dozvolu, isto bih uradio i da je bio policijski čas. Ja to nisam uradio da bih otišao da se vozikam. Ja sam to morao, ne bih to uradio ovako, jer poštujem, ne želim da napravim problem i sebi i drugima. Patrola je išla za mnom, ja sam sam otišao u stanicu, niko me nije prisiljavao, ja sam znao da sam pogrešio. Sam sam otišao i u sud, i platio sam kaznu od 205.000 dinara. Ja nisam problematičan u tom smislu, da namerno napravim problem, jednostavno tako se potrefi. Inače imam vozača koji me vozi."

Potom je reagovao na negativne komentare:

"Kakvo je to moje ponašanje? Koga sam ja to ugrozio? Kome ja šaljem lošu poruku? Je l ja ne znam da vozim možda? Ja sam imao položeno. Ja znam da vozim auto, drugo bi bilo da ja ne znam da vozim auto, pa da sam seo za volanom i da ugrožavam ljude. Ja odlično vozim. Jedina loša poruka je što sam vozio bez vozačke, ja kažem to ne treba, ali ja sam uvek imao neke razloge zbog kojih sam morao", isticao je folker.

Ovo nije prvi put da se Darko nalazi u žiži zbog saobraćajnih nezgoda i prekršaja.

Pevač je u oktobru 2018. godine doživeo saobraćajnu nesreću iz koje je jedva izvukao živu glavu. Nesreća se dogodila u Brestaču kod Pećinaca. Njegov automobil sleteo je s puta i prevrnuo se na krov, a ubrzo posle nesreće na lice mesta stigli policija i Hitna pomoć, koja je Lazića prevezla u KBC Zemun. Tom prilikom je utvrđeno da je on imao 1.39 promila alkohola u krvi. Lazić je nakon te nesreće bio životno ugrožen, zadobio je povrede glave, prelom butne kosti, prelom rebara i bio je smešten na odeljenje intezivne nege.