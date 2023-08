"UZELA JE 14 PLATA UNAPRED" - Voditeljka kaže da je dala otkaz, izneli ŠOK tvrdnje! Dalila odmah na sve odgovorila!

Dalila Dragojević rekla je da je dala otkaz na mestu voditeljke nakon čega su krenula nagađanja šta je razlog ovakve njene odluke.

Izvor: Instagram/dalila_dragojevic_official

Bivša rijaliti učesnica Dalila Dragojević počastila se skupocenim kolima, nakon čega je kako kaže dala otkaz na mestu voditeljke, a sada su se povodom ovoga oglasili iz "Hajp" televizije na kojoj je radila. Oni su doneli odluku da njihovi zaposleni neće moći više da zarađuju od Tiktoka, što Dalili očigledno nije odgovaralo, iako tvrdi da to nije glavni razlog. Izneli su i tvrdnje da je uzela 14 plata unapred!

Kako su naveli, ona je zamolila da joj se isplate honorari za narednih 14 meseci, kako bi kupila automobil marke "mercedes". Takođe, istakli su da Dalila još nije podnela zahtev za sporazumni raskid ugovora, kao ni za jednostrani raskid istog ugovora ili izvršila povraćaj novca koji je dobila unapred.

Oni dalje tvrde da je dozvolu za boravak na teritoriji Republike Srbije dobila je na zahtev njihove televizije. Ono što je isto bio jedan od razloga da prekine saradnju bio je dolazak Anđele Đuričić, koju Dalila očigledno nije želela da prihvati ako koleginicu. Kako su izjavili nakon njenog odlaska, Dragojevićka je, po njihovim rečima, počela da glumi "zvezdu" i da se ponaša neprofesionalno.

Dalila je u intervjuu progovorila o prelasku na drugu televiziju, kao i o otkazu - "Istina će uvek biti zakopana negde duboko dok neko drugi ne pokuša da je otkopa. Ako je taj neko bude otkopao i pokušao da doda laž na tu istinu, ja sam tu da otkrijem sve kako jeste. Do tada, neka bude da smo se svi rastali u prijateljskim odnosima. Zaista Tiktok nije razlog prekida saradnje. Razlog mog prekida saradnje nije ni ulazak u novu sezonu rijalitija, jer to nema nikave veze sa mojim davanjem otkaza. Nije istina ni da ću biti voditeljka Zadruge 7. Što se tiče honorara, o čemu se isto dosta priča, ja sam uvek bila isplaćena na vreme, tako da ni to nije problem. Kažem vam rastali smo se u prijateljskim odnosima, ali se danima dešavaju neke situacije koje mi ne prijaju, ta neka peckanja indirektno, ali eto, ako se to bude nastavilo, ja ću izneti argumente i činjenice", rekla je Dalila i dodala:

"Verovatno prelazim na neku drugu televiziju, sigurno ne ostajem da radim tu gde sam dala otkaz, ali polako, vremenom ćete videti sve. Ja sam neko ko je borben i ko ne odustaje nikada i mislim da barem za to mogu da poslužim kao primer ljudima da nikada ne odustaju od sebe, jer ja od sebe nikada ne odustajem".

Dragojevićka je ispričala da nema nameru da napušta Tiktok jer je dosta ljudi prati i podržava na pomenutoj društvenoj mreži - "Tiktok je nešto što mi ide od ruke i nikada ne bih to napustila jer tamo sam uvek broj jedan i ljudi me vole, imam ogromnu podršku i ne znam zašto bih to napustila. Svi koji me prate znaju da sam ja 44. nivo giftera što znači da sam uložila preko 250.000 dolara u taj isti Tiktok što znači da sam i ja druge ljude nagrađivala, kao što su mene nagrađivali. To nije prosjačenje, ako ja isto tako dam poklon, kao što ljudi meni daju", rekla je ona.

