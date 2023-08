IZVIRILA TETOVAŽA NA INTIMNOM MJESTU, A ISPOD KOŠULJE SAMO GOLA KOŽA! Najvreliji kadrovi Nikolije Jovanović

Nikolija Jovanović objavila je nekoliko kadrova s mora i raspametila fanove na mrežama.

Pjevačica Nikolija Jovanović već osam godina je u skladnoj vezi s reperom Reljom Popovićem sa kojim ima dvije ćerkice. Par do sada nije stao na "ludi kamen", a kako se šuška to planiraju da urade u oktobru i to ne u Srbiji, navodi se i da je pjevačicina majka Vesna Zmijanac za plan navodno slučajno saznala nakon čega je pobjesnela.