NIKOLIJA U BIKINIJU - "MRZI ME DA UREĐUJEM SLIKE"

Nikolija Jovanović je otputovala u Atinu i uživa konačno u porodičnom odmoru, a odmah je otvorila sezonu kupanja i privukla veliku pažnju izgledom.

Izvor: Instagram/nikolijaofficial

Nikolija Jovanović je s porodicom otputovala u Grčku na duži odmor, a tamo će im se pridružiti i njena majka Vesna Zmijanac nakon koncerta u Bugarskoj, kojim će se vratiti pred publiku posle operacije koju je prije nekoliko mjeseci imala.

Pjevačica je nedavno izjavila da je kofere već spakovala i da jedva čeka da otputuje u Atinu gdje boravi svakog leta i maksimalno uživa u privatnosti i porodičnom životu. Sa ćerkama i emotivnim partnerom Reljom Popovićem je već otvorila sezonu kupanja, pa se pohvalila slikama.

"Danas me nije mrzjelo da se slikam, ali me mrzi da obrađujem slike. To je što je", napisala je Nikolija uz nekoliko fotografija u bikiniju, a uživala je na jezeru nadomak Atine.

"Ma, jedeš li ti šta bona? Ili od ljubavi živiš?", "Samo da se malo ugojiš", "Meni je ovo bolje od obrađivanja", "Samo prirodno", "Kakvu liniju imaš, da li bi nam snimala plan ishrane?", neki su od komentara upućenih pjevačici, a koleginica Edita Aradinović napisala joj je: "Nemoj nikad više da obrađuješ slike".

Pogledajte i kako je Nikolija izgledala prošle godine u bikiniju: