OVAKO SADA IZGLEDA SRĐAN IZ GRUPE MOBI DIK: Pratili ga SKANDALI - tvrdio da je SPAVAO sa članicama benda! (FOTO)

Srđan Čolić se povukao sa javne scene i danas živi daleko od očiju javnosti.

Srđan Čolić, frontmen nekadašnje grupe "Mobi dik", važio je za najpopularnijeg pjevača devedesetih godina čije su numere bile na vrhu svake muzičke liste.

"Kralj kokaina", "Ljubomoran", "Žedan tvojih usana", "Ubio sam čoveka zbog tebe", "Brate prijatelju", samo su neki od najvećih hitova benda koji je harao scenom uz vokale dvije pjevačice - Ane Stanić, a potom i Aleksandre Perović.

Srđan je jednom prilikom ispričao da je bio u vezi sa svojim koleginicama iz benda, što je u potpunosti šokiralo publiku.

"Bio sam u vezi sa Anom i sa Aleksandrom i ovo je prvi put da to javno kažem. Bili smo momak i djevojka i to smo krili i pravili se blesavi. To je bilo ozbiljno, jer sam voleo i jednu i drugu, a danas obožavam svoju ženu, koja je majka moje divne djece. Bile su odlične u krevetu, zavisi s koje strane gledaš. Za manji krevet više mi je odgovarala Ana, a za veći Aleksandra. Poslednja stvar u životu koju bih želeo je da uvrijedim neku svoju bivšu djevojku. S njima sam završio, ali tada nam je bilo vrlo lijepo. Ponosan sam na njih, jer imaju porodice", rekao je tada za "Kurir".

Srđan danas ima 54 godine i sasvim drugačiju karijeru. Iako više nije u muzici, i dalje se bavi zabavom i umjetnošću i u tome mu odlično ide. Upravo on stoji iza pripreme brojnih crtaća, a i na privatnom planu mu odlično ide - sa suprugom Evom dobio je sina Stribora, a 2014. godine dobio je i ćerku.

