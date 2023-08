URNISAO MANDIĆA U PROGRAMU UŽIVO! Milić Vukašinović RAZOČARAN u kolegu, supruga stala na Oliverovu stranu - BUKTI RAT!

Milić Vukašinović ispričao je da je razočaran u svog kolegu Olivera Mandića budući da ga nije pozvao nakon operacije koju je nedavno imao.

Roker Milić Vukašinović nedavno je hospitalizovan zbog nesnosnih bolova u nozi, a ubrzo je upućen i na hitnu operaciju koja je prošla kako treba.

Vukašinović se trenutno oporavlja, a uz njega je supruga Suzana. Ipak, roker ne krije da je razočaran u kolege koje ga nisu ni pozvale. Milić Vukašinović je prokomentarisao da su ga prijatelji Željko Mitrović i Oliver Mandić, razočarali jer mu se nisu javili i našli u nevolji.

Nakon toga, Mandić je javno demantovao da su on i Milić bliski prijatelji, ističući da ga je Milić zvao samo kada mu je nešto trebalo. Mandić je takođe naveo da trenutno živi na Tari i nije bio u mogućnosti da sazna u kom je stanju Milić, ali je zgrožen Milićevim komentarima prethodnog dana.

Sada je navedeno komentarisao Vukašinović:

"On je gori nego Koštunica, nije obaviješten je'l da?", rekao je Milić, nakon čega se umiješala Suzana ističući da mora da spusti svoj ego:

"Moram da kažem da Mića mora da spusti nekad svoj ego i stavi stvari na drugo mjesto. Oliver zaista živi drugim životom na Tari i to što je on izjavio jeste zaista istina. Niti čovjek čita novine, niti gleda televiziju. Vjerujem da stvarno nije znao za to što se desilo. Sada je sezona godišnjih odmora i ljudi imaju svoje neke tokove i ne mogu da se bave novinama. Tako da mislim da je krajnje vrijeme da spuste ego i jedan i drugi, a imaju ga ogromnog. Mislim da treba ovo da stane i da ne treba da se prozivaju ovako javno jer loš primjer daju prvo mladim generacijama i onda uopšte na javnoj sceni odaju loš utisak", rekla je.

Odmah se nadovezao Milić:

"Dobro, to uopšte nije važno. On je mogao da kaže: 'Doktore izvini, uopšte nisam znao' i završena priča. A ta priča o tome kakav sam ja muzičar jer znam samo tri akorda. Prije svega najjače pjesme i najlepše melodije su samo u 3 akorda i to mogu samo genijalci. Genijalac iz Roling Stounsa Keit Ričards je sa Džegerom napravio najveći svjetski hit svih vremena 'I can't get no satisfaction' u 2 akorda."

"Ja ću naći načina da njih dvojicu pomirim samo da Mići prođe ova rana i da se skinu konci. Onda ih vodim obojicu na jedan ručak i mislim da će onda zakopati ratne sjekire", dodala je Suzana.

"Neće se to desiti", dodao je Milić.

