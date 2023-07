NISU ŽIVI AKO NE OBJAVE GDE SU I ŠTA RADE! Vendi oplela po kolegama i otkrila zašto KRIJE muža - "Sve je to LAŽNO"

Vesna Vukelić Vendi je progovorila o suprugu i ćerki, te otkrila da li će ponovo u rijaliti.

Vesna Vukelić Vendi je poznata po britkom jeziku i često surovom komentarisanju aktuelnih dešavanja i javnih ličnosti, međutim, kada je u pitnaju njen privatan život i porodica, ne želi puno da priča.

Više od dvadeset godina je u braku s bivšim fudbalerom Branimirom Banjcem s kojim ima ćerku Nikolinu, ali o suprugu nikada nije govorila u javnosti.

"Nikoga ne krijem, nego ako o nečemu ne pričam, ljudi nemaju pravo ni da te pitaju. To se zove intima, to je kao kada bi me pitali da li mogu da zavire u moju sobu i vide šta se radi. Zdravko Čolić je isto sačuvao svoj brak, postoji još mnogo javnih ličnosti koje o svojoj intimi ne pričaju. Sve što siluje narod s tim - ovo je naša porodica, evo kako izgleda, evo gde putujemo - to nije istinito. Ljudi kao da nisu živi ako ne objave gde su danas i šta rade", smatra Vendi, koja je otkrila ponešto o ćerki Nikolini.

"Ona ove godine završava ekonomski fakultet, govori engleski i italijanski jezik. Takođe je teniski sudija za decu do 12 godina. Tenis trenira od svoje treće godine, to je predivan sport za devojčice, meni se svideo tenis te 2003. Kada sam bila mala, gledala sam Bobu Živojinovića, ali tada je tenis imao neku drugu čistotu. Tenis je predivan za devojčice i sve bi trebalo da treniraju atletiku, klizanje ili tako nešto. Nikolina je jedna izgrađena ličnost. Ekonomiju završava na državnom fakultetu, to je važno naglasiti, jer sada postoje surogati i na mufte se završava fakultet, ali uvek se vidi kada se s nekim komunicira ko je ko", smatra pevačica, koja je učestvovala u brojnim rijalitijima, ali tamo više nema nameru da se vrati.

"Stavila sam tačku na učešće u rijalitiju, ali sam vezana i dalje za takvu vrstu programa kao komentator. Ne može svako da bude komentaror, to ne može da bude onaj ko ima crva u glavi. To je psihološka igra, moramo da razobličavamo to. Rijaliti je kao nož, s njim možemo da sečemo hleb i da ubijemo čoveka. To je složena igra", zaključila je Vesna Vukelić Vendi.

