"POKAZUJE NEPOŠTOVANJE PREMA ZVEZDANU I STEŽE MU OMČU OKO VRATA": Vendi urnisala Anu Ćurčić - evo koga podržava DO KRAJA

Vesna Vukelić Vendi prokomentarisala je jubavni trougao u Zadruzi, Zvezdana Slavnića, Anu Ćurčić i Anđelu Đuričić.

Kao neko ko veoma dobro poznaje rijaliti, Vesna Vukelić Vendi redovno komentariše dešavanja u Zadruzi. Na samom početku razgovora prilikom gostovanja u emisiji otkrila je da će do kraja podržavati Ivana Marinkovića, kao i da je u kontaktu s njegovom verenicom Jelenom za koju kaže da je prezadovoljna njegovim učešćem, kao i svi ljudi iz njegovog okruženja. Potom je prokomentarisala Ivanov sukob s Anom i to da drži stranu Zvezdana Slavnića i Anđele Đuričić.

"Ivan je analitičar. On je video da je Ana kao i druge koje su na čiviliku, ona je tako želela i sad su otvorene karte i možemo da kažemo da Zvezdan ne može da se okrivi. Ona je kupovala Zvezdana, nema ljubavi u sebi i ne zna da voli. To možemo da vidimo kad se ona sjedini s vranama u rijalitiju. Ona nije napala nijednu ženu osim Anđele, a Anđela je različita od nje, jer ne spada u kategoriju uličarki. Ona nije uličarka, druga je priča, ali nije uličarka. Ana je sofiticiranija uličarka od nekih koje su aktuelne sa Carem. Ana je bez ljubavi, ona je mazohista, a on je bio sadista. On je čovek koji voli da drži sve pod šapom, nema širinu i obrazovanje, pa živeti sa takvim čovekom sve godine, to govori koliko je ona iznutra plitka. Ona pokazuje nepoštovanje prema Zvezdanu i svakim danom sve više steže mu omču oko vrata novim iznuadama iz njegove prošlosti i šta je on sve to radio", rekla je Vendi u emisiji "Pitam za druga" na Red televiziji.

"Njen ulazak svedoči da ništa nije radio, nego je problem što je on bio parazit, a ona je radila tri posla. Pošto je shvatila da neće da menja kurs kretanja, imputira mu preko sebe i jataka u spoljnom svetu, da se oko njega steže omča oko vrata iznosići kvalifikacije koje su sumnjive, pa i da je tačno, poništeno je njenim jurcanjem po sobama i time da provodi vreme s njim. Ivan jako dobro raspoznaje hodajuće kontejnere, a to su ove koje Car drži u svom toru i to je njegova najveća prednost, za razliku od Cara koji je dobar mislioc, ali se uvek vraća u svoju bljuvotinu. Ivan ima širu lepezu događaja, a ovaj je ušao u jednosmernu ulicu", prokomentarisala je pevačica.