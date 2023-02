BIVŠI MUŽ VESNE VUKELIĆ VENDI JE FUDBALER! U braku su dve decenije, a krije ga kao zmija noge - Evo kako izgleda (FOTO)

Pevačica Vesna Vukelić Vendi godinama uživa u ljubavi sa suprugom s kojim ima ćerku, a vešto ga krije od radoznalih očiju javnosti.

Važi za pevačicu koja nema "dlake na jeziku", kada njoj neko stane na žulj ne provede se lepo, a već decenijama šokira domaću javnost kako pred kamerama, tako i na nastupima. Vesna Vukelić Vendi se ponaša prilično slobodno, te dozvoljava gostima da je pipkaju i stavljaju bakšiš u dekolte, a više puta se golih grudi fotografisala za naslovnice pojedinih magazina.

Pevačica samo o privatnom životu retko govori u javnosti, a malo ko zna ko je njen suprug s kojim dve decenije uživa u ljubavi iz koje se rodila ćerka Nikoleta. Vendi ima supruga koji podržava ovakvo njeno ponašanje u poslu kojim se bavi. On se zove Branimir Banjac, bivši je fudbaler OFK Beograda, a sa Vesnom je u braku od 2001. godine.

Vendi je jednom prilikom istakla da se sa mužem nikada ne svađa, već da vode intelektualne borbe u kojima ona uvek pobeđuje - "Mi smo totalno različiti, ne mislim to u smislu da smo na ratnoj nozi, već u pojmanju. Sve što je meni jako važno, on to nikada nije gušio kod mene", rekla je Vendi i otkrila zbog čega nikada javno ne priča o suprugu i ćerki.

"Krijem ga jer mi je neumesno da se priča o privatnom životu, ja ne pričam ni o mojoj ćerki. Evo pogledajte Čolu, on ne želi svoju ženu da eksponira. Intima nije za publiku. To je segment mene koji ne pripada javnosti", rekla je Vendi za Hype TV. Vesnin suprug se nikada nije pokazivao u javnosti, pa su mnogi pokušavali da dođu do njegovog lika, evo kako izgleda:

Izvor: Instagram/screenshot
Izvor: Instagram/vesnavukelic
Izvor: YouTube/TV Happy
Izvor: TV Pink / screenshot
Izvor: TV Pink
Izvor: Youtube / AmiG šou

Pogledajte i njihovu naslednicu Nikoletu, lepoticu koja radi kao teniski sudija i uporedo studira ekonomiju na državnom fakultetu!

Jedan od retkih snimaka Vesninog muža jeste i od pre desetak godina kada je Paparaco lov usnimio njega sa ćerkom.