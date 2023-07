NOVI POTRESNI SNIMAK ANE NIKOLIĆ! Plače i moli za pomoć - "Nije mi dobro, ne znam šta mi se dešava! Ucjenjivala me je"

Do javnosti je dospio se novi snimak Ane Nikolić u kom traži pomoć i kaže kako ne zna šta se s njom dešava.

Nakon što je bivšeg menadžera Sašu Mirkovića nazvala "nečovjekom", Ana Nikolić našla se u centru skandala kada ju je pjevač i bivši rijaliti učesnik Dario Šogorović optužio da ga je jednom prilikom uznemiravala, a zatim i kada je objavljen snimak na kom pričaka kako ima samo 100 dinara na računu dok se na njenom licu vide ožiljci i rane.

Mirković se oglasio nakon objavljivanja ovog snimka rekao da Ani treba hitno liječenje, te da navodno pored alkohola konzumira i drogu, što je ona odmah negirala. Sada se pojavio još jedna vidio u kome pjevačica ne izgleda najbolje, a rane su po cijelom licu, odnosno i po nosu, bradi i obrazima. U snimku se ona obraća nekome i govori da je vodi kod neke žene da joj pomogne.

"Dogovorili smo se da me vodiš kod te žene. Možeš li malo da uzmeš cjelokupnu sliku? Ja tebe ako nisam ispoštovala, onda stvarno nisam nikoga ispoštovala. Ja nisam osoba poznata po kašnjenju. Zadnjih godinu dana ne postoji događaj na koji sam stigla. Razumiješ da se sa mnom nešto dešava što nije uobičajeno i nije normalno", počela je Ana i dodala:

"Ja ne pijem alkohol od prije godinu dana. Ja pijem alkohol godinama. Kakve to veze ima? Pitaš me šta sam radila od 8 ujutru? Evo pitaj me da ti kažem. Kao izgubljeni slučaj, idem tako, tražim stvari po kući, ne znam gdje mi je šta. Pošto sam mijenjala 300 čistačica, to su sve budaletine dolazile. Da ti ne pričam šta mi je zadnja dadilja priređivala, ucjenjivala.Ma haos mi prave od života. Ne usuđujem se da nikog pustim u stan. Znači sve radim sama. Pepeljuga sam. Onda me ispaljuju za kostime. Pre toga su me ispaljivali za šminke, frizure, razne budale", rekla je ona.

JEZIVI audio SNIMAK! Ana Nikolić hoće da se leči magijom kod vračare! Neće kod doktora!pic.twitter.com/9Pk4svWahC — Kalabaster (@KalabasterJak)July 5, 2023

"Tek sad mi prolazi kroz glavu da je to možda bilo sve opstrukcija. Ja sam cijeli dan provela, noć nisam spavala. Kasnila sam i na tonsku. I nije lijepo kašnjenje, ja to u životu nisam radila. Ponoviću, stvarno, djeteta mi mog, to nije namjerno i izgiravanje bilo kakve zvijezde", rekla je Ana i dodala:

"Meni stvarno nije dobro i ja te stvarno molim da, ne moraš da ideš sa mnom, pozovi tu ženu i molim te mi zakaži da odem. Otići ću vjeruj mi koliko večeras, jer meni nije dobro. Ja ne znam godinu dana šta mi je. Ta žena je vidovita. Pa neka ona vidi šta je. Neka kaže da li ja nešto radim namjerno. Ma čovječe, vidiš da idem luda bre", rekla je ona kroz suze u snimku objavljenom na Jutjub kanalu Hype TV BiH.

Ana se nedavno oglasila za medije i poručila da "predaja nije opcija" - "Odlično sam, što? Slala sam vam kafe da se osvježite. Nisam ni znala kakvu podršku imam od ljudi. Kad ti Bog oduzme nešto... Da, delujem kao jaka žena, ali zapravo umije da bude i teško i naporno. Uvijek sam dobro. Nemam prava da ne budem dobro. Takav je posao, tako je, prosto", rekla je Ana Nikolić, koja je izgledala odlično i poručila da će koncert u Areni biti, a brojne kolege su joj pružile podršku.

