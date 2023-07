UŠAO U KOLA, UZEO MU ŠTA JE STIGAO - OPLJAČKAN JOCA STEFANOVIĆ! Pjevač ispričao šta se dogodilo, nije mogao da vjeruje!

Pjevač Joca Stefanović opljačkan je na benzinskoj stanici.

Izvor: Instagram/jovan.s.stefanovic

Pjevač Joca Stefanović nedavno je doživeo veliku neprijatnost kada je shvatio da je opljačkan na jednoj benzinskoj pumpi.

Gostujući u emisiji "Puls Srbije" na Kurir televiziji, Joca je otkrio da je tek na naplatnoj rampi shvatio da je pokraden, kao i da se sve dogodilo dok je on bio unutar pumpe. Objasnio je da je neko za to vrijeme ušao u njegov automobil i iz novčanika uzeo sav novac.

"Putovao sam negdje i stao na pumpu da kupim nešto. Vratio sam se u kola i sve je bilo u redu. Dolazim na naplatnu rampu, otvaram novčanik i shvatam da nemam ni dinara. Znači neko je ušao u kola, a ja se ne sećam šta sam tražio na pumpi. Da, sjetio sam se, do toaleta sam otišao, a novčanik sam ostavio u kolima", objasnio je.

"Na rampi je, međutim, bio jedan mnogo dobar čovjek koji me je pustio. Taj koji me je pokrao je bio neki pošten lopov, jer je ostavio sva dokumenta. Zaista dobar čovek i puno mu hvala za to. Možda da uputimo naravoučenije lopovima da ako već kradu novac imaju milosti i u novčaniku ostave dokumenta vlasnika."

