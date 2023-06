SKANDAL - MILORAD GRČIĆ OŠAMARIO JOCU STEFANOVIĆA NA PROSLAVI! "Bio je drzak i bezobrazan", nastao haos zbog pjesme

Pjevač Jovan Joca Stefanović je potvrdio da ga je napao Milorad Grčić, nekadašnji direktor EPS-a.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Pjevač Jovan Joca Stefanović doživio je neprijatnost na jednom privatnom veselju u Obrenovcu u subotu uveče, kad je na njega fizički nasrnuo Milorad Grčić, bivši dugogodišnji vršilac dužnosti direktora Elektroprivrede Srbije (EPS), saznaje Kurir. Prema riječima izvora, incident se desio pred kraj zabave, kad je nekadašnji visoki funkcioner tražio od pjevača da mu otpjeva jednu pjesmu. Grčić je, navodi sagovornik Kurira, bio u alkoholisanom stanju i iznervirao se što Stefanović nije mogao da mu ispuni muzičku želju. Tad je ustao i udario estradnog umetnika, a on mu je uzvratio. Pozvali smo Jovana, koji je odmah potvrdio naša saznanja i do detalja ispričao kako se sve odigralo.

"Desilo se to da sam radio 18. rođendan, sve je bilo super, veselo... Domaćin me zamolio da ispoštujem njegove prijatelje i došao sam do stola gdje su oni bili. Taj čovjek je odmah bio neprijatan. Ja nisam znao ni ko je, niti me to zanima, jer ja kad radim, nikad ne pitam ko je i šta je, već ispoštujem svakog maksimalno. Pitao sam čovjeka koju pjesmu želi, a on mi je onako drsko rekao: "Stoj tu!" Rekao sam: "Dobro, stojim. Kažite koju pesmu hoćete", a on je odgovorio: "Reći ću ti ja." Od starta je bio drzak i bezobrazan", navodi pjevač i dodaje:

"Kad je koleginica završila s pjevanjem, ja sam ga opet pitao šta želi da otpjevam. Zatražio mi je neku pjesmu, ja sam rekao da ne znam baš tu i može li neka druga, a on je rekao da mora ta. Ponovio sam mu da ne znam tu pjesmu, a on mi je na to rekao: "Ako je ne znaš, teraj se u pi*ku materinu!" Rekao sam mu "važi, okej" i otišao. On je potom ustao i krenuo za mnom. Vidio sam da mi prilazi, ali ostao sam miran. Tad mi je rekao: "Majmune, je*aću ti mater" i udario me šamarom, a ja sam ga onako refleksno udario pesnicom u glavu... Vratio sam mu udarac! I tu se već rulja stvorila. Izašao sam napolje, a posle su mi se izvinjavali ljudi koji su organizovali proslavu. Od drugih sam čuo da je taj čovek incidentan", kaže Stefanović.

On ističe da je tek nakon fizičkog napada saznao da se radi o Miloradu Grčiću. - Ja sam morao da mu vratim udarac, da se odbranim. Neću da lažem, tako je kako je. Neki ljudi koji su na funkciji misle da su mnogo bitni. Tu je bilo mnogo ljudi i svi mogu da posvedoče kako je bilo. Čovek je bio skroz pijan, nije znao šta radi i gdje se nalazi, nikoga ne poštuje. On je posle toga vrlo brzo otišao i svirka se posle petnaestak minuta završila. Ponavljam da uopšte nisam znao ko je taj čovjek, posle sam čuo da je neki funkcioner, i još mi je draže ako jeste, jer mislim da svaki funkcioner mora da zna kako treba da se ponaša i da bude primer drugima - zaključio je Jovan za Kurir.

Bivšem vršiocu dužnosti EPS poslali smo poruku tražeći komentar povodom incidenta koji se desio u Obrenovcu, ali on nam do zaključenja ovog broja nije odgovorio.