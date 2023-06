BIO SAM U MINUSU 100.000€, NA IVICI BANKROTA: Bjela prvi put progovorio o NAJTEŽIM trenucima, pa pomenuo i ŽENU I DJECU

Dragan Bjelogrlić prvi put je govorio o teškim trenucima i minusu od 100.000 evra.

Izvor: Youtube/MokrogorskaTV/Screenshot

Dragan Bjelogrlić otkrio je govoreći na jednom forumu o svojim uspjesima i neuspjesima u poslu i možda prvi put otkrio šta se to krije iza nekih od najuspješnijih serija i filmova koje je radio a što javnost nije znala.

"Film je stvar tržišta. Ti pokušavaš da raznih fondova skupiš te pare koje su nepovratne. A onda u odnosu na to praviš procenu koliko film može da napravi u bioskopu i koliko ćeš ti, ako je neophodno, ti uložiti svojih para i koliko ćeš da rizikuješ u odnosu na neku procjenjenu gledanost. Kada su u pitanju serije tu je stvar jednostavnija. Za sada je tako – ti ne zavisiš od uspjeha serije već prije svega zavisiš od toga da li si napravio dobar dil ili nisi. Faktički producenti koji dobro računaju odmah zarade u zavisnosti kako su spakovali seriju i kako su se dogovorili. Ali ima slučajeva, kao što je bio moj sa prvom sezonom Sijenki nad Balkanom, da producenti ne izračunaju dobro i onda sam bio u minusu skoro 100.000 evra. Nisam dobro izračunao, hteo sam da izguram kvalitet do kraja i samo sam se nadao da će serija uspjeti i da ću uspjeti da se izvadim u drugoj sezoni što se na sreću i desilo", ispričao je Bjelogrlić prošle godine na Zimskom Vivaldi forumu.

Još jedan od poslovnih neuspjeha, ako se gledaju finansije, bio je i film "Rane".

"Umalo nisamo bankrotirali posle filma “Rane”. Bili smo na ivici bankrota, bili smo u ogromnom minusu. S druge strane to je jedan od najznačajnijih filmova devedesetih godina. Tako da je u ovom poslu teško reći šta je uspjeh a šta poraz. Eto npr “Rane” – napravili smo dobar film ali loš biznis. Posle smo se vadili sa drugim filmovima", ispričao je Bjela.

On je napomenuo da je devedesetih sve bilo u rasulu ali da smo tada napravili najbolje filmove.

"Mi smo tada radili “Lijepa sela lijepo gore” i nije bilo firme koja je nas odbila za sponzorstvo. Pomogli su nam makar nešto jer su iz socijalizma i tog vremena osamdesetih imali da treba da pomažu umjetnost. E onda je došao dosovski period koji je nažalost bio najgori zato jer su došle velike korporacije, tranzicija, kupovina i njih je bilo baš briga sad za srpski film ili muziku ili pozorište. Iz tog perioda imamo najmanje dobrih filmova. E sad imamo i ovaj period koji sada živimo i moram da kažem da je ova vlast odvojila najveću cifru za kinematografiju. Međutim mi smo se taman obradovali e onda je došlo vrijeme kada oni kažu ok mi smo dali pare ali sad mora da se snima ono što mi kažemo a to su malo patriotski filmovi, pa filmovi o Oluji, Košarama, Jasenovcu. Ja nemam ništa protiv da se ti filmovi snimaju samo mi je bitno da budu dobri", rekao je Bjelogrlić.

Govoreći na koji uspjeh je najponosniji, Bjelogrlić kaže da je to svakako njegova porodica.

"Najponosniji sam da sam uspio u cijelom ovom svom nezgodnom poslu da sačuvam porodicu, da sam u braku 25 godina, da imam dvoje divne djece i divnu ženu. Tako da je moj najveći uspjeh moja žena. Zvuči malo patetično ali sam iskren. Ja sam poreklom Hercegovac, i meni kao malom rekli da se hercegovci samo jednom žene. I ja sam to zapamtio i to je to", rekao je Bjelogrlić i potom otkrio šta je savetovao sina i ćerku:

"Bez obzira koliko je ovde nekad situacija teška, nekad više nekad manje, jer u Srbiji nikad nije bilo lako, savetovao sam djeci da i privatnu i posluvnu sreću pokušaju da nađu ovde. Da ne idu u inostranstvo."