MJESEČNO JE PLAĆAO 100.000, BJELA PRIJETIO BANCI! Brat otkrio - Kredit i pozorište su otjerali Mandu u grob

Rođeni brat Milorada Mandića Mande otkrio je probleme koji su narušili glumčevo zdravlje

Izvor: Mondo/ Goran Sivački

Glumac napustio nas je prije sedam godina, iznenada i na žalost cijelog regiona koji je obožavao njegove uloge u kultnim filmovima. Manda se srušio na pretpremijeri dječje predstave u pozorištu "Boško Buha", a njegov brat je ispričao da mu je zdravlje bilo narušeno zbog problema sa kreditom.

Brat Milorada Mandića Mande Nenad, rekao je svojevremeno da je legendarnog glumca "ubio kredit za stan i problemi u vezi sa renoviranjem pozorišta Boško Buha".

On navodi da su finansijski problemi ozbiljno narušili Mandino zdravlje zbog čega je preminuo 15. juna 2016. godine na bini dok je igrao predstavu.

"Kredit za stan i pozorište su ga odveli u grob. Postao je 2014. godine upravnik pozorišta koje nije renovirano od Drugog svjetskog rata. Mnogo je želio da ga sredi, sam je jurio sponzore. I Novak Đoković je donirao novac, ali to nije bilo dovoljno. Cijelog sebe je davao, sa majstorima ostajao do tri, četiri ujutru i radio barabar sa njima. Uzimao je špakle i gulio zidove, a ujutru kupovao burek. Sjećam se da mu je i sin Filip govorio da ide kući i odspava malo, ali on nije htio", rekao je Nenad i otkrio da pozorište nije bilo jedini problem.

"Kada se oženio Anjom digao je kredit da kupi stan. Ali, pošto je već bio u godinama, morao je da plaća osiguranje kako bi se kredit obnavljao. Uzeo je kredit u švajcarcima, jer je tada bio najisplativiji, ali mu je posle godinu i po dana presjeo. Plaćao je skoro 100.000 mjesečno ratu za kredit. To ga je strašno mučilo. Nije lako svakog mjeseca zaraditi taj novac, a gdje su ostali troškovi.

Nenad otkriva da je posle Mandine smrti Anja imala problem sa bankom, koja nije htjela da isplati osiguranje, ali da se njihov kum Dragan Bjelogrlić umiješao i uspio da riješi problem.

"Kredit je vraćen zahvaljujući Bjeli. Rekao im je: Ili ćete da prebacite novac od osiguranja ili ćete dati tri miliona eura da se operete od sramote koju ću da vam napravim. U roku od 24 sata novac je bio na računu".

