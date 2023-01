DOSTA JE PROŠLO, A PRATI ME KROZ CEO ŽIVOT! Dragan Bjelogrlić otvorio dušu - jedna ULOGA ga je u potpunosti OBELEŽILA!

Dragan Bjelogrlić komentarisao seriju "Bolji život" i svoju ulogu koja ga i dalje prati.

Jedan od naših trenutno najuspešnijih glumaca Dragan Bjelogrlić tokom Svetskog prvenstva boravio je u Kataru, a sada se pojavio pred kamerama Kurir televizije i komentarisao brojne aktuelnosti.

Ipak, poseban osvrt napravio je na seriju "Bolji život" koja ga i danas prati. Prva epizoda domaće hit serije lansirana je 1987. godine, a interesovanje za nju i danas ne jenjava. Sada je svoj komentar dao i Bjelogrlić. Prvo je rekao da serija i dalje živi, kao i to da je dobila nekoliko dimenzija.

"Dosta vremena je prošlo, a to i dalje živi, prati me kroz ceo moj život. Ta serije je vremenom dobila nekoliko dimenzija. Prvo je jer je to velika i sjajna serija, a drugo što se njenim završetkom, takođe završila i jedna zemlja, jedno vreme. Ta serija budi mnogo različitih emocija, ne samo po pitanju estetike kao dela, već i kao jedno svedočanstvo o vremenu i ljudima koje više nema", započeo je Bjelogrlić.

Nakon toga, pričao je da li ga i dalje prepoznaju po ulozi Slobodana Popadića u seriji "Bolji život" ili su za to zadužena neka druga dela:

"Nadmašile jesu, ali i dalje postoji sećanje na tu seriju. Prošlo je mnogo vremena i dosta toga se izdešavalo, filmova, serija i životnjih situacija koje su to stavile u plan prošlosti. Živi to i dalje na neki čudan način."