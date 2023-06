U javnosti poznata bivša kuma Dalile Dragojević i Dejana Dragojevića, koja kako je istakla na njihovoj svadbi nije dobila ni čašu vode, uključila uživo u program.

Izvor: Kurir/screenshot

Ona je prvo ušla u klinč sa Lazarom Čolićem Zolom, jer za njega, kako kaže, smatra da je folirant i da kopira Cara, nakon čega se osvrnula i na Filipa.

Naime, ona je otkrila da Filipa dobro poznaje, a da je sada upoznala i Aleks Nikolić, te je tom prilikom u uživo programu pustila njegovu glasovnu poruku, nakon koje je dodala da ni od Nikolićeve nije dobila čašu vode.

&/iframe

"Ja Filipa Cara dobro poznajem, upoznala sam i Aleksandru. Slao mi je poruke sa Aleksandrinog profila, tražio je da budem kuma, ali da pokažem kako je bilo na venčanju Dalile i Dejana, pa sam promijenila mišljenje o njemu i njoj. On je htio da mu pošaljem šta sam sve odnijela Dalili i Dejanu na svadbu, lijepo su oni naučili školu od Dragojevića. To je glasovna poruka i ja to mogu da pustim", rekla je bivša kuma Dalile i Dejana, a ona pustila šaljivu poruku koju je dobila od Cara.

Izvor: Kurir/printscreen