PROMENO VERU ZBOG BIVŠE ŽENE I NJENIH, PA IH OTPISAO! Dejan surovo iskren - Da padnu ispred mene ne bih im pomogao!

Dejan Dragojević je progovorio o odnosu sa bivšom suprugom Dalilom Dragojević i njenom porodicom, za koje više ne želi ni da čuje.

Izvor: Youtube/Dejan Dragojevic

Dejan Dragojević, pobjednik Zadruge 5 i bivši muž Dalile Dragojević, priznao je nedavno da je promijenio vjeru prije četiri godine i da je to krio od javnosti. Nedavno je posjetio Meku i Medinu i zbog ovoga je naišao na brojne osude, a njegova porodica plašila se kako će se ovo saznanje odraziti na okolinu budući da žive u manjem mjestu.

"Ja sam se i u rijalitiju molio Bogu, mada to i niko nije znao. Vidjjeli su, mogli su da me uhvate nekoliko puta, i odlučio sam da se zahvalim Bogu. Mislim, što se mene lično tiče, najbolji i najčistiji način, tako da, ono, usmjeriš pare na neku dobru stranu. Nekako mi je bilo da odem tamo gde kada čitaš i izučavaš sve te vezuje za ta dva mjesta, Meku i Medinu, tako da mi je to bila želja. Njima je bilo čudno kako će reagovati okolina, pošto mama drži frizerski salon u Veterniku i sada uvek dođu, neko priča i pita, ljudi nemaju pardona. Granica ljudi i kultura se pomjerila, tako da mogu da razumijem šta će mamu pitati u tom trenutku. Ali šta da radim, ja ne mogu cio život da se vodim onim 'da ne bi mamu neko pitao', ja sam sam rekao sve što je trebalo da se kaže i nekako se sve smirilo", rekao je Dejan koji je vjeru promijenio zbog Dalile i njena porodica je to znala, ali o njima više ne želi da priča.

"Ma, ne interesuje me. Ja sam rekao, što se tiče te grupacije mama, tata i pas i kravata, to me ne zanima. Znači, to sam rekao, stroga distanca. Ja sada kažem, postoje tačno ljudi u životu koje sam upoznao, da padnu ispred mene ne bih pomogao uopšte, samo bih prošao pored. Ja sam i u rijalitiju pričao, uradio sam sve što je moglo na vreme da se uradi. Ja sam napravio s*anje na početku rijalitija koje sam napravio, ali mi je kasnije to donelo dobro. Rekao sam u tom trenutku kada se svega otarasim, džaba, druže, ne vredi ništa, niti me interesuje ni zanima", poručio je Dragojević.