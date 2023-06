PREKRILI GA JAKNAMA I ODVEZLI! Kristijan Golubović došao da se obračuna s Filipom Carem- "Pobjegao u gepeku za Hrvatsku"

Kristijan Golubović tvrdi da je s prijateljima čekao Filipa Cara u finalu Zadruge kako bi se obračunao s njim, ali da je on pobjegao glavom bez obzira.

Izvor: Kurir TV/Youtube/Zadruga Official

Filip Car je iz Zadruge 6 izašao kao četvrtoplasirani učesnik, dok je njegova vjerenica Aleksandra Nikolić osvojila prvo mjesto i odnijela glavnu nagradu od 50.000 evra. Filipov otac Franjo je u finalnoj večeri vrijeđao novinarku, a Kristijan Golubović tvrdi da se desio još jedan skandal.

Kristijan je s prijateljima s kojim je stigao u nekoliko automobila sačekao Filipa u nameri da se obračuna s njim zbog sukoba koje su imali u Zadruzi. Jurio ga je s prijateljima, kako kaže, a viđen je kako stoji na pumpi u Šimanovcima i dogovara se za dalje planove. Kristijan tvrdi da je Filip Car pobegao glavom bez obzira, pa do susreta nije ni došlo.

"Oni su ga sakrili na zadnjem sjedištu, prekrili ga jaknama i odvezli ga u nepoznatom pravcu. Kad mi nismo sa četiri auta uspeli da ih uhvatimo, oni izveli operaciju kako da izvuku Filipa Cara iz Zadruge. On je jak kao k.... On mi je rekao da mu dođem na finale da mu p**m k**ac, ja došao, a on pobjegao u gepeku za Hrvatsku ili gde već, u etno selo. Pa izađi, čoveče", ispričao je Kristijan u razgovoru sa Tarom Simov.

